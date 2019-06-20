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      Яке покарання чекає на Філарета після скликання "собору": заява ПЦУ

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      Філарет
      Філарет / Getty images

      Поки ще почесного патріарха Православної церкви України Філарета не відлучатимуть від церкви. Проте на засіданні Синоду, скликаному митрополитом Епіфанієм, можуть констатувати: Філарет вийшов із ПЦУ.

      Засідання Синоду відбудеться 24 червня. На ньому священнослужителі найімовірніше просто констатують факт, що Філарет і ще двоє єпископів виокремились із Православної церкви України. Про це під час брифінгу сказав член Синоду ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.

      Важливо: Епіфаній скликає Синод після зборів за участю Філарета

      "Думаю, у понеділок на Синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності", – наголосив він.

      На запитання про те, чи відлучатимуть Філарета від церкви, Зоря відповів запереченням. За його словами, зараз для ПЦУ найголовнішим є показати єдність.

      Ми ж не вчиняємо ніяких дій щодо митрополита Онуфрія чи патріарха РПЦ Кирила. Ми до них не маємо стосунку. Я розумію, що всім би хотілося різких заяв, а ще – щоб за бороди почали один одного тягати. Але наше завдання: показати єдність церкви,
      – сказав Зоря.

      Також архієпископ додав, що Константинополь не відкликатиме Томос через дії Філарета.

      "Наскільки я знаю, Константинополь має намір висловити жаль щодо дій Філарета. Але ми показали, що ПЦУ не підтримує таких дій", – сказав Зоря.

      Що відомо про "собор" Філарета?

      20 червня патріарх Філарет провів зустріч, яку назвав "собором". На цьому нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності УПЦ КП. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Окрім того, Філарет і члени його "собору" скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.

      Чому виник конфлікт у ПЦУ?

      Бо Філарет ще наприкінці квітня заявив, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній не дотримується положень домовленостей, досягнутих минулоріч, під час Об'єднавчого собору.

      За словами Філарета, фактично керувати новоствореною церквою в Україні мав він, а Епіфаній лиш мав представляти її за кордоном.

      Окрім того, патріарх кожного тижня дивував новими заявами: сказав, що УПЦ КП існує, що Томос ставить церкву у залежність до Константинополя тощо.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Філарет Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Томос
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