Епіфаній скликає Синод після зборів за участю Філарета

У Православній церкви України заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором. А рішення цим зборів є нікчемними в юридичному і канонічному планах.

Так званий помісний собор, який скликав патріарх Філарет, 20 червня вирішив відновити Українську православну церкву Київського патріархату. У Православній церкві Україні ці процеси не визнають.

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Такі зібрання не породжують юридичних наслідків і не підлягають виконанню, наголосили в Київській митрополії ПЦУ.

Участь у цьому псевдособорі брали ті, кому обіцяли єпископські посади, заявив архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря, повідомляє кореспондентка 24 каналу Марія Писаренко.

Це були збори трьох ієрархів, двоє з яких керують парафіями в Росії. В понеділок, 24 червня, Епіфаній збирає Синод через цей конфлікт, додав Зоря. На цьому Синоді ухвалять рішення, пов'язані з діями зібрання Філарета.

Що відбулося на соборі Філарета?

Окрім того, що нелегітимний помісний собор вирішив відновити УПЦ КП, його учасники відкинули Томос, заявивши, що він нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

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У постанові так званого собору "скасували" положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме на цьому соборі ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.

Крім того, Філарет надалі вважає себе патріархом київським і претендує на все майно, храми та гроші УПЦ КП, які перейшли до ПЦУ.



Філарет розповідає про відновлення Київського патріархату / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

Що ще кажуть у ПЦУ на збори Філарета?

Згідно зі статутом ПЦУ, патріарх Філарет може скликати такі збори лише разом зі Священним синодом УПЦ КП, а не одноосібно. А цей Синод призупинив свою діяльність, тож рішення про скликання Помісного собору.

Особи, яких почесний патріарх Філарет скликав на збори, ніким не уповноважені, а це означає, що собор є зборами довільно скликаних кліриків і мирян, а не Помісним собором,

– пояснили в ПЦУ.

Там додали, що скликання таких зборів задля відокремлення УПЦ в нову структуру з наданням їй назви патріархату і затвердження власного керівництва в ній є грубим порушенням апостольських правил.

"Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь в зборах, розуміти всі згубні наслідки такого вчинку і зупинити підрив єдності церкви і єдності українського народу", – закликали в ПЦУ.

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Чому Філарет хоче відновити УПЦ КП? Філарет звинуватив голову ПЦУ митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року. Начебто сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Філарет переконує, що на соборі у грудні його учасники домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



А ще Філарет переконує, що Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква не знали змісту тексту Томосу. А, якби знали, то не погодилися б на нього. Хоча і це фейк, адже з текстом Томосу були ознайомлені всі.