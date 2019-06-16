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      У ПЦУ відповіли, чи загрожує Україні втрата Томосу

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      Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря
      Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря / informator.news

      Поки Епіфаній виконує свої обов'язки згідно з канонами статуту церкви, то у Вселенського Патріархату немає підстав відкликати Томос.

      В ефірі "5 каналу" архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря пояснив, що скандал з патріархом Філаретом не може повпливати на втрату Томосу.

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      "Доки він (Епіфаній, – 24 канал) є предстоятелем і виконує свої обов'язки згідно з канонами статуту церкви і згідно з Томосом, доки церква зберігає свою внутрішню єдність, ніяких підстав для Вселенського Патріарха робити якісь кроки, аби відкликати Томос, – немає", – наголосив Євстратій Зоря. 

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Він додав, що у Константинополі засмучені ситуацією, яка склалась в Україні. Водночас висловлюють підтримку ПЦУ та митрополиту Епіфанію. 

      У Вселенській Патріархії це із сумом все спостерігають, висловлюють повну підтримку Митрополиту Епіфанію, повну підтримку єдності. Зрозуміло, що ситуація дуже прикра, але церква має рухатися далі, зберігаючи свою єдність", – зазначив священнослужитель. 

      Чому всередині ПЦУ розгорівся конфлікт? Почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх пояснює, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося.

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу.

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      Теги: Новини України Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Епіфаній Релігія Філарет УПЦ КП
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