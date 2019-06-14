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      Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом

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      Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом
      Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом / ПЦУ

      Епіфаній вважає, що у них із почесним патріархом Філаретом виникали розбіжності від моменту створення Православної церкви України. На її майбутнє вони дивилися по-різному.

      Глава ПЦУ та Філарет по-іншому розглядали низку питань, про це митрополит заявив в ефірі "Радіо НВ".

      Читайте також: Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос

      Так, причиною розбіжностей стало бачення розвитку єдиної помісної православної церкви.

      Після Об'єднавчого собору і після отримання томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому бачення розвитку єдиної помісної православної церкви, по моделі управління церквою, яка об'єдналася,
      – повідомив Епіфаній.

      Глава ПЦУ наголосив, що "акціонером" томосу є український народ. Натомість зараз, за словами Епіфанія, цим бенефіціаром хоче бути єдина фігура – Філарет.

      "Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати все столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", – додав глава ПЦУ. 

      Чому у ПЦУ спалахнув конфлікт?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує.  Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

      Філарет вирішив скликати собор 20 червня для відновлення Київського патріархату. Крім того, екс-патріарх додав, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ – "невигідні для української церкви" і закликав їх не виконувати.

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      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Філарет Релігія
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