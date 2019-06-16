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      Філарет почав розсилати запрошення на собор Київського патріархату: документ

      223 Читать новость на русском
      Патріарх Філарет
      Патріарх Філарет / 24 канал

      Почесний патріарх Православної церкви України Філарет почав розсилати єпископам ПЦУ запрошення на свій помісний собор для відновлення Київського патріархату.

      Згідно із запрошенням, помісний собор Української православної церкви Київського патріархату відбудеться у Свято-Володимирському соборі Києва у четвер, 20 червня, повідомляє Cerkvarium.

      Читайте також: Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос

      Документ підписано "патріархом Київським і всієї Руси-України".

      філарет пцу томос
      Запрошення Філарета на собор

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патрірархат? Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Томос Філарет Православна церква України Епіфаній УПЦ КП
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