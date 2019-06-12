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      У ПЦУ відповіли на звинувачення Філарета щодо Томосу

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      У ПЦУ відповіли на заяву Філарета щодо Томосу
      У ПЦУ відповіли на заяву Філарета щодо Томосу / Скріншот з відео

      У Православній церкві України спростували слова патріарха Філарета про те, що на Об'єднавчому соборі в грудні 2018 року умови Томосу були невідомі.

      Архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) повідомив, що текст Томосу відомий для всіх ще з 6 січня 2019 року. А основні його положення були зрозумілі ще з проекту статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського патріархату для Об'єднавчого собору.

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      "Тобто 15 грудня 2018 року точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції", – наголосив архієпископ ПЦУ.

      Він пояснив, що ці питання були оприлюднені не дослівно, однак, те, що вони є принциповими для Вселенського патріархату і будуть висвітлені у Томосі – було відомо і зрозуміло.

      Тому на мою думку нинішня критика Томосу походить зовсім не від його об'єктивного змісту, адже у противному випадку вона б з'явилася щонайменше на п'ять місяців раніше,
      – зазначив священнослужитель.

      Чому всередині ПЦУ розгорівся конфлікт? Почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх пояснює, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. 

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу:

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      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Конфлікт у ПЦУ Епіфаній Філарет УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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