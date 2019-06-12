У ПЦУ відповіли на звинувачення Філарета щодо Томосу

У Православній церкві України спростували слова патріарха Філарета про те, що на Об'єднавчому соборі в грудні 2018 року умови Томосу були невідомі.

Архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) повідомив, що текст Томосу відомий для всіх ще з 6 січня 2019 року. А основні його положення були зрозумілі ще з проекту статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського патріархату для Об'єднавчого собору.

Чим загрожує проголошення патріархату церкви в Україні – читайте заяву Епіфанія на сайті 24

"Тобто 15 грудня 2018 року точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції", – наголосив архієпископ ПЦУ.

Він пояснив, що ці питання були оприлюднені не дослівно, однак, те, що вони є принциповими для Вселенського патріархату і будуть висвітлені у Томосі – було відомо і зрозуміло.

Тому на мою думку нинішня критика Томосу походить зовсім не від його об'єктивного змісту, адже у противному випадку вона б з'явилася щонайменше на п'ять місяців раніше,

– зазначив священнослужитель.

Чому всередині ПЦУ розгорівся конфлікт? Почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх пояснює, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося.



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу: