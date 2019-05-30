Дає поганий приклад архієреям: Філарет висунув нові звинувачення Епіфанію

Патріарх Філарет розкритикував предстоятеля Православної церкви України Епіфанія у порушенні православної традиції і канонів. Усе через те, що митрополит прийняв під свою опіку клірика ПЦУ, проти якого раніше ввів санкції Філарет.

Філарет заявив, що отримав указ Епіфанія, який прийняв у своє особисте підпорядкування парафію Покрова Пресвятої Богородиці в Солом'янському районі Києва, настоятелем якого є протоієрей Олександр Трофимлюк. Саме його патріарх заборонив у священнослужінні.

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На думку Філарета, це демонструє те, що Епіфаній починає своє служіння з порушення архиєрейської присяги і церковної православної традиції - цим він "дає поганий приклад для архиєреїв церкви".

Окрім того, глава колишньої УПЦ Київського патріархату переконує, рішення Епіфанія може посилити розкол церкви.

Такі дії не тільки не приведуть до єдності нашої Церкви і всього українського православ’я, а до руйнації того, що привело до отримання Томосу про автокефалію і Вашого обрання на посаду Предстоятеля

– йдеться у листі Філарета.

Чому Філарет заборони служіння протоієрею Трофимлюку?

Зауважимо, Філарет видав указ, яким заборонив священнослужіння протоієрею Олександру Трофимлюку через його бажання приєднання до Православної церкви України. Бланк, на якому надрукували указ, теж належав УПЦ Киїського патріархату. Там були також печатка та церкви, яка припинила існувати після Об’єднавчого собору, та підпис патріарха Філарета.

Протоієрей Олександр Трофимлюк є ректором Київської православної богословської академії. Також він є настоятелем Свято-Покровського собору Солом'янського району Києва, парафія якого перейшла до ПЦУ.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:



- Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

- Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

- Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.