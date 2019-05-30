23:43
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Дает плохой пример архиереям: Филарет выдвинул новые обвинения Епифанию

      73 Читати новину українською
      Филарет обвинил Эпифания в нарушении канонов
      Филарет обвинил Эпифания в нарушении канонов / Getty Images

      Патриарх Филарет раскритиковал предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в нарушении православной традиции и канонов. Все из-за того, что митрополит принял под свою опеку клирика ПЦУ, против которого ранее ввел санкции Филарет.

      Филарет заявил, что получил указ Епифания, который принял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк. Именно его патриарх запретил в священнослужении.

      Читайте также: Филарет отказался выполнять устав ПЦУ, – Епифаний озвучил итоги Синода

      По мнению Филарета, это демонстрирует то, что Епифаний начинает свое служение с нарушение архиерейской присяги и церковной православной традиции – этим он дает плохой пример для архиереев церкви".

      Кроме того, глава бывшей УПЦ Киевского патриархата убеждает, решение Эпифания может усилить раскол церкви.

      Такие действия не только не приведут к единству нашей Церкви и всего украинского православия, а к разрушению того, что привело к получению Томоса об автокефалии и Вашего избрания на пост Предстоятеля
      – говорится в письме Филарета.

      Почему Филарет запретил служения протоиерею Трофимлюку?

      Заметим, Филарет издал указ, которым запретил служения протоиерею Александру Трофимлюку через его желание присоединения к Православной церкви Украины. Бланк, на котором напечатали указ, тоже принадлежал УПЦ Киевского патриархата. Там были также печать и церкви, которая перестала существовать после Объединительного собора, и подпись патриарха Филарета.

      Протоиерей Александр Трофимлюк является ректором Киевской православной богословской академии. Также он является настоятелем Свято-Покровского собора Соломенского района Киева, приход которого перешел к ПЦУ.

      Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?
      Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".

      Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил что не собирается выполнять три запрета Томоса:

      - Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      - Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      - Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

      blog_ava
      Наличный курс валют 30 мая: гривна существенно обвалилась
      сегодня
      723
      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Конфликт в ПЦУ Епифаний Религия Православная церковь Украины Филарет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      сегодня , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      325
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      сегодня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1164
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      199
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      сегодня , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 182
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 451
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук