Дает плохой пример архиереям: Филарет выдвинул новые обвинения Епифанию

Патриарх Филарет раскритиковал предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в нарушении православной традиции и канонов. Все из-за того, что митрополит принял под свою опеку клирика ПЦУ, против которого ранее ввел санкции Филарет.

Филарет заявил, что получил указ Епифания, который принял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк. Именно его патриарх запретил в священнослужении.

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По мнению Филарета, это демонстрирует то, что Епифаний начинает свое служение с нарушение архиерейской присяги и церковной православной традиции – этим он дает плохой пример для архиереев церкви".

Кроме того, глава бывшей УПЦ Киевского патриархата убеждает, решение Эпифания может усилить раскол церкви.

Такие действия не только не приведут к единству нашей Церкви и всего украинского православия, а к разрушению того, что привело к получению Томоса об автокефалии и Вашего избрания на пост Предстоятеля

– говорится в письме Филарета.

Почему Филарет запретил служения протоиерею Трофимлюку?

Заметим, Филарет издал указ, которым запретил служения протоиерею Александру Трофимлюку через его желание присоединения к Православной церкви Украины. Бланк, на котором напечатали указ, тоже принадлежал УПЦ Киевского патриархата. Там были также печать и церкви, которая перестала существовать после Объединительного собора, и подпись патриарха Филарета.

Протоиерей Александр Трофимлюк является ректором Киевской православной богословской академии. Также он является настоятелем Свято-Покровского собора Соломенского района Киева, приход которого перешел к ПЦУ.

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?

Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил что не собирается выполнять три запрета Томоса:



- Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.

- Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).

- Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.