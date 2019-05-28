Филарет "наказал" настоятеля храма, который перешел в ПЦУ

Патриарх Филарет запретил служения протоиерею Александру Трофимлюку. Причиной такого запрета стало присоединение к Православной церкви Украины.

Документ на сайте Украинской православной церкви киевского патриархата, его прокомментировал Александр Трофимлюк на своей странице в Facebook.

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Бланк, на котором напечатали указ, тоже принадлежал УПЦ КП. Там были также печать и церкви, которая перестала существовать после Объединительного собора, и подпись патриарха Филарета.

Мотивацией "запрета" является якобы нарушение присяги священника, в частности "...буду осуществлять свое служение... на благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата,

– пояснил Трофимлюк.

Отметим, что Протоиерей Александр Трофимлюк является ректором Киевской православной богословской академии. Также он является настоятелем Свято-Покровского собора Соломенского района Киева.

Религиозная организация "Десять тезисов" в Facebook сообщила, что приход собора, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк, перешел в ПЦУ.

Зато в Министерстве культуры отмечают, что заявления о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствуют действительности.

Почему между Епифанием и Филаретом возник конфликт?Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в ПЦУ происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. Патриарх добавил, что не собирается выполнять три запрета Томоса.