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      Філарет "покарав" настоятеля храму, який перейшов до ПЦУ

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      Філарет заборонив священнослужіння настоятелю храму, який перейшов до ПЦУ
      Філарет заборонив священнослужіння настоятелю храму, який перейшов до ПЦУ / Фейсбук-сторінка патріарха Філарета

      Патріарх Філарет заборонив священнослужіння протоієрею Олександру Трофимлюку. Причиною такої заборони стало приєднання до Православної церкви України.

      Документ на сайті Української православної церкви київського патріархату, його прокоментував Олександр Трофимлюк на своїй сторінці у Facebook.

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      Бланк, на якому надрукували указ, теж належав УПЦ КП. Там були також печатка та церкви, яка припинила існувати після Об’єднавчого собору, та підпис патріарха Філарета.

      Мотивацією "заборони"є нібито порушення присяги священика, що зокрема "...буду здійснювати своє служіння... на благо своєї Української Православної Церкви Київського Патріархату,
      – пояснив Трофимлюк.

      Зазначимо, що Протоієрей Олександр Трофимлюк є ректором Київської православної богословської академії. Також він є настоятелем Свято-Покровського собору Солом'янського району Києва.

      Релігійна організація "Десять Тез" у Facebook повідомила, що парафія собору, настоятелем якої є протоієрей Олександр Трофимлюк, перейшла до ПЦУ.

      Натомість у Міністерстві культури наголошують, що заяви про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідають дійсності.

      Чому між Епіфанієм і Філаретом виник конфлікт?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу.

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      Теги: Новини України Новини політики Філарет Православна церква України Релігія УПЦ КП Конфлікт у ПЦУ
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