Чув тільки мову ультиматумів, – Епіфаній про розмови з Філаретом після створення ПЦУ

Глава ПЦУ Епіфаній каже, що намагався знайти компроміс із почесним патріархом Філаретом. Однак у відповідь чув лише вимоги та мову ультиматумів.

Так, після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу про автокефалію Епіфаній із Філаретом неодноразово зустрічалися, про це розповів сам митрополит, пише НВ.

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Однак спілкування не приносило жодного результату. За словами Епіфанія, Філарет лише ставив ультиматуми.

Я намагався знайти компроміс, переконував почесного патріарха в тому, що ми йому і так створили всі необхідні умови, що він повинен стати моральним авторитетом для українського суспільства,

– сказав він.

Епіфаній наголосив, що він не може виконати умови, які йому поставив Філарет. Зокрема, серед таких – відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.

"Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде на жоден компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до цього часу, ми зараз ведем спілкування тільки через засоби масової інформації", – підсумував митрополит Епіфаній.

Чому у ПЦУ спалахнув конфлікт?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.



Філарет вирішив скликати собор 20 червня для відновлення Київського патріархату. Крім того, екс-патріарх додав, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ – "невигідні для української церкви" і закликав їх не виконувати.