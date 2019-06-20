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      Філарет помре у розколі, – Макарій про відновлення Київського патріархату

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      Макарій прокоментував бажання Філарета відновити Київський патріархат
      Макарій прокоментував бажання Філарета відновити Київський патріархат / Колаж 24 каналу

      Патріарх Філарет хоче відновити Київський патріархат, який і так юридично існує. Проте, фактично УПЦ КП приєдналася до новоствореної Православної церкви України та існує разом з нею. Тому, якщо Філарет відійде від ПЦУ та почне "жити в Київському патріархаті" – стане розкольником.

      Колишній глава УАПЦ, архієрей ПЦУ митрополит Макарій в інтерв'ю журналістам 24 каналу зауважив, що Філарет раніше відмовився здавати оригінали документів для офіційної ліквідації УПЦ КП.

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      Через це і сам Макарій вирішив офіційно не ліквідовувати з реєстру Українську автокефальну православну церкву. Проте, обидві церкви реально припинили існування 15 грудня перед Об'єднавчим собором і зараз є основою ПЦУ.

      За  словами митрополита, зараз навряд чи хтось зі священослужителів буде підтримувати розкольниці ідеї Філарета та повертатися у церкву, яку не визнають у світі. Водночас, ПЦУ отримала Томос про автокефалію і має визнання Вселенського патріархату.

      Навіть відроджувати Київський патріархат? Якщо він юридично існує – живи собі у Київському патріархаті. Але свідомі архієреї УАПЦ і КП зрозуміли, що ми вийшли з ізоляції і маємо визнання. І зараз не знаю, чи знайдеться повноцінний український архієрей, який знову піде разом з Філаретом в ізоляцію. А він хоче керувати,
      – наголосив Макарій.

      На його думку, патріарх Філарет має використати свій досвід та практику для допомоги Епіфанію, який є його учнем. Тому, Макарій порадив Філарету "зняти патріарший куколь, вдягнути клобук і зробитися гарним радником, першим радником настоятеля ПЦУ Епіфанія".

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      Проте, якщо колишній глава Київського патріархату все ж вирішить відійти від новоствореної церкви, його не треба стримувати.

      Я пропонував Еммануїлу (митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський, 24 канал), членам Синоду і самому патріарху Філарету в очі казав, що якщо він хоче, не треба його стримувати, а відпустити. Хай іде, будує і відновлює Київський патріархат, бо і так має Володимирський собор. І ми не будемо оці розмови мати, адже всяка незгода шкодить церкві. А коли він піде і знов утвориться розкол, то Філарет у розколі і помре,
      – підсумував Макарій.

      20 червня Філарет проводить так званий помісний собор у Володимирському соборі, на якому планує відновити Киїівський патріархат. Православна церква України не визнає цей собор. У храмі зібралися деякі ієрархи, священики та віряни колишньої УПЦ Київського патріархату. Проте, архієреї Православної церкви України проігнорували зібрання, адже ПЦУ наголошує, що "собор" є нелегітимним.

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

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      Теги: Новини політики Православна церква України УПЦ КП Конфлікт у ПЦУ УАПЦ Філарет Релігія Новини України
      Джерело: 24 канал
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