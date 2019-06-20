Філарет не може злізти із наркотика влади, – релігієзнавець про збори та розкол

Ініційоване владикою Філаретом зібрання частини ієрархів, священиків та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, яке його учасники називають "помісним собором", насправді є незаконним.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой, коментуючи зібрання, яке відбулось у столичному Володимирському соборі.

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Відповідно до церковної позиції ПЦУ, це – незаконне зібрання. Синод ПЦУ пояснював, що він не давав дозволу на це зібрання, та закликав не підтримувати це дійство. Сам Філарет вважає, що це – "помісний собор" Київського патріархату. Хоча це дійство таким не є, бо Київський патріархат було ліквідовано як церкву, статут УПЦ КП було знято з реєстрації,

– пояснив Горєвой.

Він також спростував слова Філарета про те, що ніби все зібрання у Володимирському соборі було організоване за статутом, оскільки самого статуту уже немає. За словами релігієзнавця, щоб проводити якісь дії, скликати собор чи щось інше – потрібно спочатку зареєструвати статут, а потім вже за його процедурами щось робити.

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Для Філарета наслідки будуть. Уже сказали, що на нього не будуть накладати санкції, скоріш за все. Просто констатують, що він вийшов з ПЦУ і більше не належить українській церкві,

– додав Горєвой.

Він також пояснив, що такі дії Філарета пов’язані із його небажанням втрачати владу та статус патріарха. "Філарет хоче влади. Він на цьому наркотику влади сидів більше ніж півстоліття, і так просто з нього зіскочити у нього не вийде. Він не бачить собі іншого місця у церкві, окрім як місця керівника. Він формувався у радянський період. Тоді світ був так влаштований, що якщо вже тебе обрали керівником – з посади тебе можуть лише винести вперед ногами. Добровільно з посад ніхто не йшов. Тому він досі не може зрозуміти, що це значить, що він більше не керує церквою", – сказав Горєвий.

Також додамо, що архієреї Православної церкви України та митрополит Епіфаній не визнають відновлення УПЦ КП та не підтримують дії Філарета. За їхніми словами, таким чином патріарх повертається у невизнання, а ПЦУ отримала Томос про автокефалію і визнана Вселенським патріархатом.

Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.