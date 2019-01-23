Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ

Чим відомий третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату та почесний патріарх Православної церкви України Філарет та яким був його життєвий шлях – розбирались журналісти 24 каналу.

Хто такий патріарх Філарет?

В миру – Михайло Денисенко. Народився 23 січня 1929 року у селі Благодатне на Донеччині.

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Український православний церковний діяч, архієрей. Третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (1995—2018 роки). Після об'єднавчого собору і створення Православної церкви України Філарет став її почесним патріархом.

Як він прийшов до церкви?

У 1946 році, після закінчення середньої школи, вступив до 3-го класу Одеської духовної семінарії, яку закінчив з відзнакою і того ж року вступив до Московської духовної академії. Навчаючись на II курсі, 1 січня 1950 року прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарета.

1960 року архімандрита Філарета призначено керуючим справами Українського Екзархату і настоятелем Свято-Володимирського кафедрального собору у Києві. У 1962 році був обраний єпископом Лузьким, вікарієм Ленінградської єпархії, з дорученням керувати Ризькою єпархією. Того ж року відбулася його хіротонія на єпископа. У 1968 році був возведений у сан митрополита.

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У 1970-1980-ті займався церковною громадською діяльністю, очолював та брав участь в роботі багатьох вітчизняних та міжнародних конференцій, комісій, конгресів. Це був період розквіту його кар’єри, який упевнено вів його все вище і вище – до статусу предстоятеля УПЦ. Але обірвався він несподівано – на Філарета наклали анафему.

Чому на нього наклали анафему?

Історія цього рішення має значну передісторію. Після смерті Патріарха Пимена Філарет був обраний місцеблюстителем Московського Патріаршого престолу. Домігся від керівництва Російської православної церкви самостійносі і незалежності в управлінні УПЦ, Філарет, як одноголосно обраний українським єпископатом, став предстоятелем УПЦ з титулом "Митрополит Київський і усієї України".

Після того, як Україна проголосила незалежність, митрополит Філарет скликав Помісний Собор УПЦ, який одноголосно прийняв рішення про повну канонічну незалежність, тобто автокефалію Української Православної Церкви. Собор звернувся до патріарха Алексія II і єпископату РПЦ з цим рішенням, але Архієрейський Собор РПЦ прийняв рішення розглянути питання створення автокефальної української православної церкви на наступному помісному соборі РПЦ. Також, архієрейський собор прийняв до відома заяву митрополита Філарета (якого звинуватили у тому, що він веде аморальний спосіб життя і не відповідає вимогам, що пред'являються до особистості, здатної об'єднати навколо себе всіх православних кліриків і мирян в Україні) про те, що він заради церковного миру, подасть прохання про відхід з київської митрополичої кафедри на найближчому Архієрейському соборі УПЦ. Якщо простими словами – Філарет пообіцяв піти у відставку. Проте після повернення до Києва митрополит відкинув свою обіцянку, публічно заявивши, що ці слова з нього були взяті під тиском. І заявив, що він буде очолювати УПЦ до кінця своїх днів, оскільки він "даний Богом українському православ'ю".

Після цього на архієрейському соборі РПЦ влітку 1992 року, за порушення клятви перед Хрестом та Євангелієм та за інші самочинні дії, митрополит Філарет був позбавлений всіх ступенів священства. Філарет не визнав за собою вини і не підкорився рішенню Собору, вважаючи його неканонічним і незаконним. За кілька тижнів пройшов Всеукраїнський Православний Собор, на якому відбулося об'єднання незначної частини контрольованих Філаретом громад Української православної церкви і Української Автокефальної православної церкви. Це об’єднання – саме те, що ми до створення ПЦУ називали Українською православною церквою Київського патріархату.

Дивіться відео про історію церкви:

У 1995 році на Всеукраїнському Помісному Соборі Філарета обрали патріархом Київським і всієї Руси-України. У 1997 році за поданням єпископату УПЦ (МП) Архієрейський Собор РПЦ видав "Акт про відлучення від Церкви монаха Філарета (Денисенка)", таким чином наклавши анафему на Філарета. На апеляцію митрополита УПЦ КП Вселенський патріархат та інші помісні православні церкви не дали ні ствердної, ні заперечної відповіді.

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Як знімали анафему?

Звичним способом – рішенням Священного синоду Константинопольського патріархату. Філарет звертався до Вселенського патріархату з проханням про відновлення в канонічному сані. Синод задовольнив прохання і Філарета визнали канонічним ієрархом Православної церкви. Сам предстоятель УПЦ КП Філарет одразу ж після заяви представника Синоду зібрав прес-конференцію, на якій заявив, що "був, є і буде патріархом".

Що Філарет зробив для України?

Чимало. Він став грамотним адміністратором, який на етапі усамостійнення українського православ’я зміг зробити із новоутвореної УПЦ КП дійсно самостійну помісну церкву.

Активно підтримував мітингувальників, які вийшли на акції протесту взимку 2013 року. Під час анексії Криму виступив із різкою критикою президента РФ, порівнюючи його дії з діями Гітлера. Під час розв'язаної проросійськими бойовиками війни на сході України виступив на підтримку захисників України. Порівняв дії російської влади з діями радикальних ісламістів з терористичної організації "Ісламська держава".

За його ініціативи були перекладені українською мовою всі богослужбові книги. Ініціатор становлення помісної православної церкви України. Один з наслідків його роботи – отриманий Україною Томос про автокефалію УПЦ.

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Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

Які скандали розгортались навколо нього?

Співпраця із КДБ. Філарет став одним із тих священиків, хто визнав, що духовенство Радянського Союзу тісно співпрацювало із спецслужбами, інакше взагалі не мало шансів на існування. В інтерв’ю одному з українських каналів напередодні свого 90-ліття, він розповів:

Політбюро готувало мене, а КДБ – митрополита Алексія… Якщо ви виступаєте проти рішення КДБ, то єпископа ви поставити можете, але його не зареєструють і він не матимете єпархії. Без реєстрації ніхто не мав права служити. Або ви виконуєте вимоги влади – або ви не будете існувати. З КДБ мали контакти всі без виключення архієреї Московського патріархату. Не було архієрея, який не був би в контактах з КДБ, бо сама система була така, що неможливо було інакше керувати церквою. Для того, щоб навіть призначити єпископа, кандидатуру треба було узгодити з КДБ,

– розказав він.

Незаконні діти. У ЗМІ певний період ширились чутки, що Філарет порушив обітницю та мав цивільну дружину, яка народила йому трьох дітей. Сам Філарет пояснював, що ця жінка – його названа сестра, у сім'ю якої він увійшов, замінивши її батькам загиблого сина. Розповідаючи про племінників, він казав: "Чесно кажучи, двох з них я дуже давно не бачив. Племінник Андрій, якщо не помиляюся, живе десь в Сибіру, але він не вибрав по життю духовну стезю. А ще одна племінниця живе в Києві і вже няньчить свого онука".

Любов до дорогих автівок. Скандали довкола автопарку Філарета розгортались не так часто, як, наприклад, навколо намісника Києво-Печерської лаври Павла. Але теж були. За останніми даними ЗМІ, Філарет пересувається на преміальному седані Audi A8 останнього покоління із персональними номерами з трьома сімками.

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Раніше цим держзнаком була обладнана його ж машина – Mercedes-Benz S-Class минулої генерації.



"Мерседес" митрополита, подарований вірянами (фото - "Українська правда")

За словами митрополита, всі машини – подарунки від доброчинців. ЗМІ писали, що "Мерседес" йому за свої грошi подарував Вiктор Балога ще в часи, коли очолював президентський секретарiат. Таку саму машину він нібито презентував тоді ж і блаженнійшому митрополиту Володимиру.

Жага влади. Бажання Філарета отримати владу в Українській православній церкві, на думку низки видань, і призвело до того, що він розпочав процес творення в Україні "Помісної православної церкви Київського патріархату", яку він хотів очолити. Цим же була зумовлена його звичка підтримувати зв’язки із різними політиками. Бажання очолити церкву у нього за останні роки значно зменшилось – на Об'єднавчому соборі православних церков в Україні Філарет не висувався на посаду митрополита, залишившись довічним наставником Православної церкви України.

Однак бажання підтримувати теплі стосунки із можновладцями все ще нікуди не поділось. Тому наприкінці 2018 року розгорівся скандал через те, що 26 жовтня Філарет нагородив голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Свого часу Коболєв заявив, що вважає Україну "класичним фейл-кейсом". А отриману премію у 8 млн доларів він переказав мамі у США, щоб ці гроші не заарештували в Україні. Чиновник отримав нагороду з рук патріарха "за жертовне служіння" орденом святого Андрія Первозваного II-го ступеня. Власне, як і низка його заступників.

22 січня 2019 року Філарет засвітився на з'їзді партії "Батьківщина", на якому її лідерку Юлію Тимошенко висунули кандидаткою у президенти України. Філарет відкрив цей захід своїм благословенням. "Хочу, щоб і ваша партія сприяла єднанню українського народу. Помолимося, щоб Бог благословив ваш з'їзд, який служитиме інтересам українського народу", – зазначив він. Після молитви Філарет подякував українським президентам, які намагалися здобути томос для української православної церкви, зокрема Петру Порошенку.