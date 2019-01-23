История Филарета: заслуги и грехи почетного патриарха ПЦУ

Чем известен третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и каким был его жизненный путь – разбирались журналисты 24 канала.

Кто такой патриарх Филарет?

В миру – Михаил Денисенко. Родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области.

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Украинский православный церковный деятель, архиерей. Третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995–2018 годы). После объединительного собора и создания Православной церкви Украины Филарет стал ее почетным патриархом.

Как он пришел в церковь?

В 1946 году, после окончания средней школы, поступил в 3-й класс Одесской духовной семинарии, которую закончил с отличием в том же году поступил в Московскую духовную академию. Учась на II курсе, 1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет.

В 1960 году архимандрит Филарет назначен управляющим делами Украинского Экзархата и настоятелем Свято-Владимирского кафедрального собора в Киеве. В 1962 году был избран епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии, с поручением управлять Рижской епархией. В том же году состоялась его хиротония во епископа. В 1968 году был возведен в сан митрополита.

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В 1970–1980-е занимался церковной общественной деятельностью, возглавлял и участвовал в работе многих отечественных и международных конференций, комиссий, конгрессов. Это был период расцвета его карьеры, который уверенно вел его все выше и выше – до статуса предстоятеля УПЦ. Но оборвался он неожиданно – на Филарета наложили анафему.

Почему на него наложили анафему?

История этого решения имеет значительную предысторию. После смерти Патриарха Пимена Филарет был избран местоблюстителем Московского Патриаршего престола. Добившись от руководства Русской православной церкви самостоятельности и независимости в управлении УПЦ, Филарет, как единогласно избранный украинским епископатом, стал предстоятелем УПЦ с титулом "Митрополит Киевский и всея Украины".

После того, как Украина провозгласила независимость, митрополит Филарет созвал Поместный Собор УПЦ, который единогласно принял решение о полной канонической независимости, то есть автокефалии Украинской Православной Церкви. Собор обратился к патриарху Алексию II и епископату РПЦ с этим решением, но Архиерейский собор РПЦ принял решение рассмотреть вопрос создания автокефальной Украинской православной церкви на следующем поместном соборе РПЦ. Также, архиерейский собор принял к сведению заявление митрополита Филарета (которого обвинили в том, что он ведет аморальный образ жизни и не соответствует требованиям, предъявляемым к личности, способной объединить вокруг себя всех православных клириков и мирян в Украине) о том , что он ради церковного мира, подаст прошение об уходе с киевской митрополичьей кафедры на ближайшем Архиерейском соборе УПЦ. Если простыми словами – Филарет пообещал уйти в отставку. Однако, по возвращении в Киев, митрополит отозвал свое обещание, публично заявив, что эти слова из него были взяты под давлением. И заявил, что он будет возглавлять УПЦ до конца своих дней, поскольку он "данный Богом украинскому православию".

После этого на архиерейском соборе РПЦ летом 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и другие самовольные действия, митрополит Филарет был лишен всех степеней священства. Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению Собора, считая его неканоническим и незаконным. Через несколько недель прошел Всеукраинский Православный Собор, на котором произошло объединение незначительной части контролируемых Филаретом общин Украинской православной церкви и Украинской автокефальной православной церкви. Это объединение – именно то, что мы до создания ПЦУ называли Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Смотрите видео об истории церкви:

В 1995 году на Всеукраинском Поместном Соборе Филарета избрали патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В 1997 году по представлению епископата УПЦ (МП) Архиерейский Собор РПЦ выдал "Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета (Денисенко)", таким образом наложив анафему на Филарета. На апелляцию митрополита УПЦ КП Вселенский патриархат и другие поместные православные церкви не дали ни утвердительного, ни отрицательной ответа.

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Как снимали анафему?

Привычным способом – решением Священного Синода Константинопольского патриархата. Филарет обращался к Вселенскому патриархату с просьбой о восстановлении в каноническом сане. Синод удовлетворил просьбу и Филарета признали каноническим иерархом Православной церкви. Сам предстоятель УПЦ КП Филарет сразу же после заявления представителя Синода собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что "был, есть и будет патриархом".

Что Филарет сделал для Украины?

Немало. Он стал грамотным администратором, который на этапе самостоятельности украинского православия смог сделать из новосозданной УПЦ КП действительно самостоятельную поместную церковь.

Активно поддерживал митингующих, которые вышли на акции протеста зимой 2013 года. Во время аннексии Крыма выступил с резкой критикой президента РФ, сравнивая его действия с действиями Гитлера. Во время развязанной пророссийскими боевиками войны на востоке Украины выступил в поддержку защитников Украины. Сравнил действия российских властей с действиями радикальных исламистов из террористической организации "Исламское государство".

По его инициативе были переведены на украинский язык все богослужебные книги. Инициатор становления поместной православной церкви Украины. Одно из следствий его работы – полученный Украиной Томоса об автокефалии УПЦ.

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Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

Какие скандалы разворачивались вокруг него?

Сотрудничество с КГБ. Филарет стал одним из тех священников, кто признал, что духовенство Советского Союза тесно сотрудничало со спецслужбами, иначе вообще не имело шансов на существование. В интервью одному из украинских каналов накануне своего 90-летия, он рассказал:

Политбюро готовило меня, а КГБ – митрополита Алексия ... Если вы выступаете против решения КГБ, то епископа вы поставить можете, но его не зарегистрируют и он не будет иметь епархии. Без регистрации никто не имел права служить. Или вы выполняете требования власти – или вы не будете существовать. С КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата. Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такова, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы даже назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ,

– рассказал он.

Незаконные дети. В СМИ определенный период распространялись слухи, что Филарет нарушил обет и сосотоял в отношениях с гражданской женой, которая родила ему троих детей. Сам Филарет объяснял, что эта женщина – его названая сестра, в семью которой он вошел, заменив ее родителям погибшего сына. Рассказывая о племянниках, он говорил: "Честно говоря, двух из них я очень давно не видел. Племянник Андрей, если не ошибаюсь, живет где-то в Сибири, но он не выбрал в жизни духовную стезю. А еще одна племянница живет в Киеве и уже нянчит своего внука".

Любовь к дорогим автомобилям. Скандалы вокруг автопарка Филарета разворачивались не так часто, как, например, вокруг наместника Киево-Печерской лавры Павла. Но тоже были. По последним данным СМИ, Филарет передвигается на премиальном седане Audi A8 нового поколения с персональными номерами с тремя семерками.

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Ранее этим госзнаком была оборудована его же машина – Mercedes-Benz S-Class прошлой генерации.



"Мерседес" митрополита, подаренный верующими (фото – "Украинская правда")

По словам митрополита, все машины – подарки от благотворителей. СМИ писали, что "Мерседес" ему за свои деньги подарил Виктор Балога еще во времена, когда возглавлял президентский секретариат. Такую же машину он якобы презентовал тогда же и Блаженнейшему митрополиту Владимиру.

Жажда власти. Желание Филарета получить власть в Украинской православной церкви, по мнению ряда изданий, и привело к тому, что он начал процесс создания в Украине "Поместной православной церкви Киевского патриархата", которую он хотел возглавить. Этим же была обусловлена ​​его привычка поддерживать связи с различными политиками. Желание возглавить церковь у него за последние годы значительно уменьшилось – на Объединительном соборе православных церквей в Украине Филарет не выдвигался на пост митрополита, оставшись пожизненным наставником Православной церкви Украины.

Однако желание поддерживать теплые отношения с властями все еще никуда не делось. Поэтому в конце 2018 года разгорелся скандал из-за того, что 26 октября Филарет наградил главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. В свое время Коболев заявил, что считает Украину "классическим фейл-кейсом". А полученную премию в 8 млн долларов он передал маме в США, чтобы эти деньги не арестовали в Украине. Чиновник получил в награду из рук патриарха "за жертвенное служение" орден святого Андрея Первозванного II степени. Собственно, как и ряд его заместителей.

22 января 2019 года Филарет засветился на съезде партии "Батькивщина", на котором ее лидера Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Филарет открыл это мероприятие своим благословением. "Хочу, чтобы и ваша партия способствовала единению украинского народа. Помолимся, чтобы Бог благословил ваш съезд, который будет служить интересам украинского народа", – отметил он. После молитвы Филарет поблагодарил украинских президентов, которые пытались получить Томос для украинской православной церкви, в частности Петра Порошенко.