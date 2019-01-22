Патриарх Филарет засветился на съезде партии "Батькивщина"

Во вторник, 22 января, начался съезд партии "Батькивщина", на котором ее лидера Юлию Тимошенко, очевидно, должны выдвинуть кандидатом в президенты Украины. Неожиданно для многих открыл мероприятие патриарх Филарет.

Сначала патриарх поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.

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"Не случайно Украина празднует этот юбилей, столетие образования УНР, потому что напоминает тем самым, что украинское государство может существовать только тогда, когда мы едины. В единстве наша сила", – сказал он.

Поэтому Филарет обратился к его участникам с призывом объединиться. Потому что, мол, это и есть слабость Украины.

Если хотим иметь украинское государство, иметь в этом государстве свободу и независимость, надо объединяться, чтобы мы были свободными. Потому что лучше отдать жизнь, чем быть в любом ярме. Я хочу, чтобы мы помолились Господу, чтобы он благословил ваш съезд,

– добавил Филарет.

Патриарх Филарет открыл съезд "Батькивщины"