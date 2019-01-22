День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство

22 января Украина празднует День Соборности – сто лет назад, в 1919 году, был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

В том, как украинские земли снова объединились в одном национальном государстве журналисты 24 канала разбирались вместе с историком Владленом Мараевым.

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Что такое Соборность?

Соборность земли Украины – духовное единение всех территорий, которые исторически принадлежали нашему народу, единство и целостность общей территории Украины, неприкосновенность ее границ.

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Соборность украинской государственности означает, что Украина имеет свою единое национальное государство, которое создает сам народ, как свободное, суверенное, демократическое, правовое и социальное.

Со времен раздробленности Киевской Руси идея Соборности стала одной из основ сохранения украинской государственности и национального самосознания. Владимир Великий и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич и Даниил Галицкий, Богдан Хмельницкий и Иван Выговский, Петр Дорошенко и Иван Мазепа в разные времена и при разных исторических обстоятельствах пытались воплощать эту идею в жизнь.

Даже во времена разделения между чужими государствами украинцы всегда верили в национальное объединение. Доказательством этого является подвижническая деятельность "Русской троицы" и Главной Русской Рады во Львове, творчество Юлиана Бачинского и Николая Михновского, которые убедительно обосновывали необходимость получения политической независимости Украины на всем пространстве украинской этнической территории.

Больше о праздновании Дня Собоности смотрите в видео:

При каких условиях происходило объединение?

В конце 1918 года, после завершения Первой мировой войны, в Приднепровье повалили Гетманат Павла Скоропадского и восстановили Украинскую Народную Республику (УНР). В то же время, в Западной Украине, после распада Австро-Венгрии, появилась Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР).

Изначально ЗУНР втянули в изнурительную войну с Польшей, которая посягала на ее земли. Политики ЗУНР срочно нуждались в помощи со стороны надднепрянцев и стали инициаторами провозглашения Акта Объединения.

Государственный секретариат (правительство) ЗУНР понимал, что объединение могло реализовываться только на фундаментальных правовых принципах. Поэтому выработал проект предварительного договора и направил в Директории в Фастов делегацию Дмитрия Левицкого и Лонгина Цегельского. После подробного обсуждения этого проекта Директория и делегация ЗУНР 1 декабря 1918 года подписали Предвступительный договор, в котором говорилось:

"Западно Народная Республика заявляет этим непреклонное намерение слиться в кратчайшие время в одно большое государство с Украинской Народной Республикой, значит, заявляет свое намерение перестать существовать как отдельное государство, а взамен войти со всей своей территорией и населением как составная часть государственной целостности в Украинскую Народную Республику... Правительства обеих Республик считают себя обязанными сие государственное соединение возможно в кратчайшее время перевести в дело, чтобы оба государства образовали действительно одну неделимую государственную единицу".

От имени Директории Предвступительный договор подписали Владимир Винниченко, Афанасий Андриевский, Федор Швец, Симон Петлюра.

ЗУНР сохраняла за собой права "территориальной автономии, которой границы обозначит на волне реализации соединения обеих республик в одну государственную целостность отдельная совместная комиссия по ратификации ее решений компетентными правительственному государственными органами обеих Республик".

Сейчас на Фастовском вокзале Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР, в котором был подписан Предвступительный договор 1 декабря 1918 года.



Тот самый Музей-вагон объединения УНР и ЗУНР в Фастове

Что было дальше?

3 января 1919 года на сессии парламента ЗУНР в Станиславе (Ивано-Франковск) было принято постановление "О соединение Западно Народной Республики с Украинской Народной Республикой" в "одну, целую, суверенную Народную Республику". Так ратифицировали подписанное 1 декабря 1918 года соглашение.



СМИ опубликовали текст постановления "О соединение Западно Народной Республики с Украинской Народной Республикой"

Об этом факте государственный секретарь ЗУНР Дмитрий Витовский немедленно сообщил руководству УНР.



Государственный секретарь ЗУНР Дмитрий Витовский

На том же заседании была избраан делегация в количестве 65 человек во главе со Львом Бачинским. Делегация представителей Галичины, Буковины и Закарпатья прибыла в Киев 16 января и приняла участие в совместных заседаниях Директории и Совета Народных Министров УНР.

Тогда и провозгласили соборность?

Еще нет, чуть позже. Идея соборности украинских земель охватила в те времена не только Приднепровье и территории, подконтрольные ЗУНР, но и Закарпатье.



Манифестация в Станиславе 4 января 1919 года по случаю решения парламента ЗУНР о Соединении с УНР

21 января 1919 года в Хусте 420 делегатов Всенародного Собрания украинского Закарпатья приняли "объединение с Соборной Украиной" и просили, "чтобы украинское войско обсадили комитаты, заселенные украинцами". Однако, такое легитимное и правовое решение не было воплощено в жизнь, поскольку вскоре чешские и румынские войска оккупировали территорию Закарпатья.

В полдень 22 января 1919 года – в первую годовщину провозглашения независимости УНР – в Киеве на Софийской площади в праздничной обстановке (день был объявлен нерабочим) состоялась торжественная церемония воссоединения.

Как проходила церемония воссоединения?

На площади собрались тысячи людей. Лонгин Цегельский зачитал Постановление парламента ЗУНР от 3 января, а священник объявил Универсал Директории, в котором говорилось:

3 января 1919 в г.. Станислав Украинский Национальный Совет Западной Украинской Народной Республики... торжественно провозгласил воссоединение Западной Украинской Народной Республики с Приднепровской Народной Республикой – в единую, суверенную Народную Республику. Поздравляя с большой радостью этот исторический шаг западных братьев наших, Директория Украинской Народной Республики одобрило то воссоединение принять и осуществить на условиях, указанных в постановлении Западной Украинской Народной Республики от 3-го января 1919 года. От ныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина; Венгерская Русь) и Надднепрянская Большая Украина".

Этот универсал подписали председатель Директории УНР Владимир Винниченко, члены Директории Симон Петлюра, Федор Швец, Андрей Макаренко и Афанасий Андриевский, а также управляющий делами Директории Иван Красковский. Праздничные мероприятия завершились военным парадом, который принимал полковник Украинских сечевых стрельцов Евгений Коновалец.



Полковник Украинских сечевых стрельцов Евгений Коновалец

Во время торжественных мероприятий в центре Софийской площади, рядом с Директорией и делегацией ЗУНР, стоял также иностранный дипломатический корпус. В него вошли посол Австрии Карл Фюрстенберг, посол Болгарии Иван Шишманов (зять Михаила Драгоманова), посол Всевеликого Войска Донского генерал-лейтенант Александр Черячукин, заместитель посла Германии Мейснер, консул Турции Орерид-бей, консул Нидерландов и грузинский военный атташе.



Провозглашение Акта Объединения

Малоизвестный факт: через два дня после провозглашения Акта Объединения, 24 января 1919 года, Совет Народных Министров УНР приняла закон об установлении ежегодного празднования 22 января дня независимости Украины, в честь годовщины провозглашения независимости УНР.

Что происходило после церемонии?

23 января в столице начал работу Трудовой конгресс Украины – временный высший законодательный орган УНР, который открылся с объявления тех же документов. Конгресс единогласно ратифицировал Универсал Директории.



Универсал Директории УНР об объединении с ЗУНР

28 января в Универсале Трудового Конгресса Украины к украинскому народу по этому поводу, в частности, отмечалось:

Вся высшая власть на Украине, в перерыве заседаний Трудового Конгресса, должна принадлежать Директории, которая дополняется представителем от Надднестрянской Украины (Галиции, Буковины и Венгерской Украины), акт соединения с которым утвержден на первом заседании Конгресса".

В состав Директории ввели лидера ЗУНР Евгения Петрушевича. После объединения ЗУНР становилась Западной областью УНР (ЗОУНР). Решили, что Декларацию об объединении должны были утвердить Учредительные собрания, которые планировали созвать в ближайшее время с территории всей Украины. К тому времени ЗОУНР оставалась при собственных законодательных и административно-исполнительных органах власти.

Согласовали военное командование на фронтах, внедрили общую валюту (гривны и рубля), создали отдельное министерство для дел ЗОУНР, а также избрали общую делегацию на Парижскую мирную конференцию. Украинскую Галицкую армию, которая вела боевые действия против поляков, возглавил генерал-надднепрянец Михаил Емельянович-Павленко (позднее – Александр Греков). Начальником Генштаба УГА некоторое время был полковник с Приднепровья Евгений Мишковский.



Генерал-легенда Михаил Емельянович-Павленко

Начиная с февраля 1919 года, органы власти ЗУНР в документах и ​​официальных обращениях использовали название "Западная Область Украинской Народной Республики".

Формальные последствия объединения зафиксировали и на местном уровне – на печатях уездных органов власти изображение льва как символа Галиции уступило место трезубцу. В конце февраля 1919 года в Станиславе начало работу Галицкое Информационное Бюро при Директории УНР. Во временную столицу ЗОУНР перебрались Государственный банк УНР и Экспедиция заготовки государственных бумаг, которая печатала украинские банкноты.

30 марта 1919 года делегация Соборной УНР официально сообщила послам всех стран, которые были аккредитованы в Вене, о слиянии УНР и ЗУНР в единое государство.

Однако объединение УНР и ЗУНР в одно государство в силу ряда причин не было доведено до логического завершения.

Почему не завершили?

ЗОУНР сохраняла за собой собственные органы законодательной и исполнительной власти с четко очерченным объемом полномочий. Каждое из государственных образований продолжало распоряжаться своими войсками, действия которых, правда, определенным образом координировались обеими командованиями и правительствами. Кроме того, де-юре окончательное решение об указанном государственном слиянии должны былы принять общеукраинские Учредительные Собрания.

Итак, эти две национальные украинские формации составляли скорее конфедеративное государственное объединение, что было обусловлено как объективными, так и субъективными тогдашними причинами. Главная из них – тяжелое положение, в котором вскоре оказались Директория УНР и ее правительство, которые вынуждены были под напором большевистских войск оставить почти всю территорию Украины.

С другой стороны, находясь под давлением польских войск, в начале последнего решительного контрнаступления (чортковское наступление) парламент и правительство ЗОУНР 9 июня 1919 года предоставило Евгению Петрушевичу чрезвычайные полномочия, провозгласив его диктатором. Надднепрянское руководство отреагировало на этот шаг очень негативно. Петрушевич был лишен места в составе Директории УНР. Углубились противоречия между УНР и ЗОУНР. Для первой главной опасностью были большевики и белогвардейцы, для второй – поляки.

Пытаясь спасти ситуацию и получить поддержку Польши против большевиков, УНР приняла ее территориальные притязания. В свою очередь, в ноябре 1919 года правительство ЗОУНР пошло на переговоры с белогвардейцами, и Украинская Галицкая армия перешла на их сторону.

2 декабря представители УНР и Польши подписали проект Декларации, согласно которому Польша в обмен на военную помощь получала Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галичину. ЗОУНР протестовала, но деятели УНР не приняли это во внимание. Поэтому 20 декабря 1919 года Петрушевич созвал заседание своего правительства в Вене, на котором решили в одностороннем порядке отменить Акт Объединения.



Евгений Петрушевич, который был лидером ЗУНР

Итак, Соборность УНР была разрушена, по сути, украинским же руками, что стало одной из причин поражения Украинской революции 1917-1921 годов. Этот опыт чрезвычайно поучительный для настоящих дней. Главный вывод очевиден: при любых обстоятельствах украинцы должны оставаться сплоченной нацией, крепко держаться друг друга и ни в коем случае не допускать ни малейшей уступки в вопросе единства и территориальной целостности Украины.

Почему тогда Акт Объединения до сих пор чтят?

Потому что он остался знаменательным событием, которое позволило заявить перед всем миром о неделимости украинских земель, единстве и солидарности украинского народа. Акт Объединения 22 января 1919 года – это ориентир для всех поколений борцов за свободу Украины, призыв к единству и неделимости украинских земель и украинского народа от Закарпатья до Донбасса.

Акт Соединения стал прологом, ориентиром для всех борцов за свободу нашего государства и для современной соборной суверенной Украины.

Впервые на официальном уровне праздник Соборности Украины отметили в Закарпатье 22 января 1939 года. Политическая элита Карпатской Украины рассматривала празднование в Хусте, приуроченные к 20-летию Акта Соединения, как дополнительное средство манифестации всеукраинских стремлений жителей края на международной арене.



Генерал Курманович и руководство Карпатской Сечи выступают перед народом в День Соборности. Хуст, 1939 год.

В то же время, это был прекрасный повод напомнить закарпатцам об их волеизъявлениях от 21 января 1919 года, о присоединении Закарпатья к Украинской Народной Республике со столицей в Киеве. Это была самая большая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тысяч человек, съехавшихся в столицу Карпатской Украины со всех уголков края.

22 января 1990 года между Киевом и Львовом была создана живая цепь единения – "Украинская волна" – по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР. По разным оценкам, участие в акции приняли от 500 тысяч до 3 миллионов украинцев. Ежегодно теперь 22 января проходит акция "Живая цепь Соборности".

21 января 1999 года Президент Украины Леонид Кучма своим указом установил праздник – День Соборности. 30 декабря 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил и День Соборности и День Свободы (22 ноября), зато установил новый праздник – День Соборности и Свободы Украины 22 января. Он сделал так, чтобы уничтожить память об Оранжевой революции, начало которой пришелось на 22 ноября 2004 года.

В конце концов, Президент Петр Порошенко 13 ноября 2014 года разделил эти праздники, установив День Соборности Украины 22 января (в честь годовщины Акта Соединения) и День Достоинства и Свободы 21 ноября (в честь годовщины начала Оранжевой революции и Революции Достоинства).