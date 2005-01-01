

987 років тому у Києві почалась одна із найромантичніших історій в історії Києва, та, власне, і в усій Середньовічній Європі. Вона почалася з того, що одного дня до Київської Русі, якою правив тоді Ярослав Мудрий, прибув юний вікінг Харальд. Він, напівкровний брат норвезького короля, вимушений був покинути Норвегію через свою участь у політичних війнах: його брат програв бої за престол, Харальд був важко поранений, довелося тікати.



Згодом – він зібрав загін варягів і поїхав завойовувати собі соратників, як належить кожному порядному вікінгу.



У 1031 році Харальд дістався Києва, де поступив на службу до Ярослава Мудрого. Під час своїх перших відвідин Києва норвежець закохався в одну з дочок Ярослава Мудрого – Єлизавету. Дівчина відповіла йому взаємністю. Але її батько, як тверезий політик, натякнув юному Харальду, що віддавати доньку князя могутньої держави за бідного королівського бастарда, без влади, слави і перспектив, у його плани не входить.



Харальд, якому тоді було приблизно років 15-16, вирішив виконати волю київського князя та поїхав здобувати собі майно, королівство і прославляти своє ім'я по світу. Як вмів – битвами та завоюваннями. Зрештою, він брав участь у боях чи не у половині світу, вступив на службу до візантійського імператора, на якій здійснив-таки чимало лицарських подвигів. У проміжках між боями Харольд устигав писати романтичні поезії, присвячені Єлизаветі, та відсилати її батьку численні здобуті ним у боях коштовності та золото на зберігання.



Зрештою, назбиравши трошки коштів, Харальд з військом повернувся до Норвегії 1045 року, де тоді правив його племінник Магнус Добрий. Той зробив Харальду пропозицію розділити владу, і вони стали співправителями Норвегії. Проте, вже за рік племінник помер, і Харальд став єдиним королем Норвегії. Тоді Ярослав погодився віддати за нього доньку. Так Єлизавета Ярославна була віддана заміж за норвезького конунга Харальда Сміливого.



За три роки Харальд заснував нову столицю Норвегії – місто Осло, де й оселився зі своєю коханою дружиною. Ще за кілька років він рушив війною до Англії, де 1066 року наклав головою в битві при Стемфорд Брідж…



Що далі було з Єлизаветою – однозначно сказати важко. Із фіксацією долі жінок у ту пору все було складно – ми точно не впевнені, чи Єлизавета була саме старшою донькою Ярослава, чи взагалі звали її Єлизавета… Ми знаємо лише, що у свій останній похід Харальд взяв її з собою. Після загибелі чоловіка вона повернулася до Норвегії. Цілком можливо, що потім вийшла заміж удруге і стала королевою Данії.

