Патріарх Філарет засвітився на з'їзді партії "Батьківщина"

У вівторок, 22 січня, розпочався з'їзд партії "Батьківщина", на якому її лідерку Юлію Тимошенко, очевидно, мають висунути кандидаткою у президенти України. Неочікувано для багатьох відкрив захід патріарх Філарет.

Спочатку патріарх привітав українців із Днем Соборності України.

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"Не випадково Україна святкує цей ювілей, століття утворення УНР, тому що нагадує тим самим, що українська держава може існувати тільки тоді, коли ми єдині. В єдності наша сила", – сказав він.

Тож Філарет звернувся до його учасників із закликом об'єднатися. Бо, мовляв, це і є слабкість України.

Якщо хочемо мати українську державу, мати в цій державі свободу і незалежність, треба об'єднуватися, щоб ми були вільними. Тому що краще віддати життя, ніж бути в будь-якому ярмі. Я хочу, щоб ми помолилися Господу, щоб він благословив ваш з'їзд,

– додав Філарет.



Патріарх Філарет відкрив з'їзд "Батьківщини" // 24 канал

Нагадаємо, що в Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи у ЦВК. Наразі серед вже зареєстрованих кандидаті в президенти – 12 політиків. Серед них – президент благодійної організації "Успішна Україна" Ігор Шевченко, екс-голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко, лідер "Соціал-демократичної партії" Сергій Каплін, голова партії "Наші" Євген Мураєв, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, нардеп Віталій Купрій, народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Ольга Богомолець, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов, кандидат від партії "УКРОП" Олександр Шевченко, голова ДФС Роман Насіров.

Хто може бути обраний президентом України?Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 млн грн. У випадку програшу застава не повертається.