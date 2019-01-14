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      В ПЦУ объяснили, почему у Филарета остается титул патриарха

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      Патриарх Филарет
      Патриарх Филарет / day.kyiv.ua

      Патриарх Филарет и сегодня носит заслуженный им титул "Почетный Патриарх", поскольку благодаря его труду удалось сохранять существование УПЦ КП и, в конце концов, возродить Православную Церковь Украины.

      Об этом в комментарии сайту "24" сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.

      "Патриарх Филарет носит заслуженный им титул "Почетный Патриарх". Но за богослужением или при разговоре употребляем Патриарх Филарет. Делаем это с нашего большого уважения за его труды, без которых не было бы многомиллионной паствы и духовенства УПЦ КП, что вместе с УАПЦ стали тем фундаментом, на котором возродили Украинскую Церковь", – пояснили в ПЦУ.

      В пресс-службе церкви уточнили, что "бывшим митрополитом" Филаретом, как правило, "титулуют" в РПЦ и это не есть корректно.

      Относительно митрополита Макария, то его официальный титул сейчас – митрополит Галицкий Макарий.

      Ранее сообщалось, что митрополит Галицкий Макарий и Патриарх Филарет не присутствовали на вручении Томоса об автокефалии Православной церкви в Константинополе. Причиной их отсутствия в одной из епархий УАПЦ назвали то, что Филарет отказывается принять устройство митрополита, а хочет оставаться патриархом.

      Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в патриаршем храме святых Георгия Победоносца.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

       

       

      Теги: Новости Украины Томос Религия Православная церковь Украины Филарет
      Источник: 24 канал
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