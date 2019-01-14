В ПЦУ объяснили, почему у Филарета остается титул патриарха

Патриарх Филарет и сегодня носит заслуженный им титул "Почетный Патриарх", поскольку благодаря его труду удалось сохранять существование УПЦ КП и, в конце концов, возродить Православную Церковь Украины.

Об этом в комментарии сайту "24" сообщила пресс-служба Православной церкви Украины.

"Патриарх Филарет носит заслуженный им титул "Почетный Патриарх". Но за богослужением или при разговоре употребляем Патриарх Филарет. Делаем это с нашего большого уважения за его труды, без которых не было бы многомиллионной паствы и духовенства УПЦ КП, что вместе с УАПЦ стали тем фундаментом, на котором возродили Украинскую Церковь", – пояснили в ПЦУ.

В пресс-службе церкви уточнили, что "бывшим митрополитом" Филаретом, как правило, "титулуют" в РПЦ и это не есть корректно.

Относительно митрополита Макария, то его официальный титул сейчас – митрополит Галицкий Макарий.

Ранее сообщалось, что митрополит Галицкий Макарий и Патриарх Филарет не присутствовали на вручении Томоса об автокефалии Православной церкви в Константинополе. Причиной их отсутствия в одной из епархий УАПЦ назвали то, что Филарет отказывается принять устройство митрополита, а хочет оставаться патриархом.



Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в патриаршем храме святых Георгия Победоносца.

Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео