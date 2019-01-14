Чому у Філарета залишається титул патріарха

Патріарх Філарет і сьогодні носить заслужений ним титул "Почесний Патріарх", оскільки завдяки його праці вдалося зберігати існування УПЦ КП і, зрештою, відродити Православну Церкву України.

Про це у коментарі сайту "24" повідомила прес-служба Православної церкви України.

Патріарх Філарет носить заслужений ним титул "Почесний Патріарх". Але за богослужінням чи при розмові вживаємо Патріарх Філарет. Робимо це з нашої великої поваги за його труди, без яких не було б багатомільйонної пастви і духовенства УПЦ КП, який разом з УАПЦ стали тим фундаментом, на якому відродили Українську Церкву,

– пояснили у ПЦУ.

У прес-службі церкви уточнили, що "колишнім митрополитом" Філарета, як правило, "титулують" у РПЦ і це не є коректно.

Щодо митрополита Макарія, то його офіційний титул наразі – митрополит Галицький Макарій.

Раніше повідомлялося, що митрополит Галицький Макарій та Патріах Філарет не були присутні на врученні Томосу про автокефалію Православної церкви України у Константинополі. Причиною їх відсутності у одній із єпархій УАПЦ назвали те, що Філарет відмовляється прийняти устрій митрополита, а хоче залишатися патріархом.



Нагадаємо, 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у патріаршому храмі святих Георгія Побідоносця.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео