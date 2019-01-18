Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло

Останнім часом настоятель Києво-Печерської лаври зробив стільки скандальних та маніпулятивних заяв, що журналісти 24 каналу вирішили розібратись, наскільки правдивими та точними є викладені у них факти.

Читайте також: Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику

Києво-Печерська лавра – один із найбільших християнських центрів-святинь України, один із перших монастирів Русі, третій (з чотирьох) наділ Богородиці на землі, унікальна пам’ятка історії, культури та архітектури. Відтак зрозуміло, що до всього, що відбувається на території святині та заповідника, завжди буде привернута подвійна порція уваги. До того, що робить намісник лаври – теж.

Хто такий намісник лаври?Митрополит Павло (в миру Петро Дмитрович Лебідь) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату). Митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії. З 1994 року — намісник Успенської Києво-Печерської лаври. З 2009 року — член Міжсоборної присутності Російської православної церкви. З 2002 року — голова Синодальної комісії у справах монастирів УПЦ. З 2011 року — постійний член Священного Синоду Української православної церкви. З 2008 року депутат Київської міської ради від "Партії регіонів".

Протягом останнього тижня на Youtube-каналі "Лавра. Шлях до небес" було опубліковано одразу два відео. Обидва присвячені темі "зникнення" ікон, "незаконних" забудов і "підміні" мощей" у Лаврі. Перше – це те саме скандальне інтерв’ю, у якому настоятель Києво-Печерської лаври розказує про силу своїх смертних проклять.

Відео скандального інтерв'ю із владикою Павлом:

Друге – брифінг, де митрополит Павло коментує зазначені теми спільно із уставщиком Лаври, архімандритом Полікарпом, першим постриженником монастиря архімандритом Антонієм, екс-заступником директора по фінансових питаннях історико-культурного заповідника Людмилою Хроненко і у компанії екс-регіонала Юрія Бойка.

Відео звернення, у якому пояснюється, чому святині "не вкрали, а примножили":

В обох відео незмінний протягом останніх 25 років намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло місцями – лукавить, місцями – замовчує факти. Які і чому – розбирались журналісти 24 каналу.

"До вечора помрете всі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа"

Це – найскандальніша теза намісника, яка спровокувала бурхливу реакцію. Це – розповідь владики про те, як він спілкувався із музейними співробітниками, які працювали в ремонтних майстернях при монастирі.

Щось ніхто не дивився, що в храмах були ремонтні майстерні. Були відкриті дискусії про виселення цих майстерень, і я сказав, що помруть, якщо не підуть. І в один день три людини померло. Я не проти майстерень, якщо вони толкові такі, хороші. Після цього вони написали відкритий лист-скаргу на мене Блаженнішому митрополиту Володимиру, і коли я з ним говорив, я побачив, що у нього з очей "йдуть іскри". Це я ніжно так говорю. Він запитав мене, чому я дозволяю собі проклинати музейників, адже у них померло три людини. Я повертаюся і кажу: "До вечора помрете всі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ". Правда, ще одна людина померла,

– розповів намісник Лаври.

Цю його заяву вирішили перевірити журналісти одразу кількох видань. З’ясувалось, що працівники музейного комплексу які, в тому числі, працювали у майстернях, дійсно часто чули прокльони на свою адресу. Але жодних летальних наслідків, за їхніми словами, вони не мали.

"Нехай дякують Богу і трохи – владиці Павлу"

Теза, яка наскрізно пронизує обидва записи – відкидання звинувачень у розкраданні церковних цінностей та незаконній забудові території заповідника. Вочевидь, ідеться про інвентеризацію, яку було проведено на території Лаври. Значних порушень вона не показала, але, здається, митрополита Павла дуже образила.

Він досі продовжує скрізь доводити власну чесність. За словами намісника, жодних цінностей розкрадено не було, оскільки він отримав у спадок від своїх попередників переважно "ветошь", яка жодної цінності не мала. Відтак церковні цінності та святині він лише примножував, постійно борючись із "мерзотою запустіння святого місця".

Цитата з інтерв’ю:

Ми зберігаємо ... З моєю допомогою все це робилося (будівництво та облаштування - ред.). Кучма дав вказівки, але грошей-то не було ... Я приходив до Валерія Павловича Пустовойтенка, він був прем'єр-міністром – найпрекрасніший чоловік! – я його просто в доброму сенсі слова ґвалтував вимогами, щоб давав гроші, і він давав гроші ... Тому сьогодні нехай вони дякують (за збереження і відновлення храмів) Богу і трохи – владиці Павлу.

При цьому всі нападки він пояснює бажанням влади знищити істинну церкву. Однак, заради справедливості, потрібно зазначити, що найгучніші скандали із забудовами та перебудовами на території Києво-Печерської Лаври почались задовго до появи ідеї отримання автокефалії.

І сам владика тоді ніяк не пов’язував їх із теорією релігійних утисків.

"Церква не може бути політизована"

Ще одна помітна теза обох записів – церква поза політикою і аж ніяк "не може бути політизована". Від колишнього депутата Київміськради від "Партії регіонів" (яким був митрополит у 2008 році) такі заяви виглядають трохи нелогічними, але розберемо конкретну цитату з інтерв’ю:

Людина, яка все зіпсувала,– це Янукович. Це людина, яка все зрадила отак, спаслась бігством, як він думає, а потім оце все почалось. Я хочу все-таки доносити людям, щоб люди знали, що немає Московської церкви в Україні, є канонічна церква. Все інше – то не церква ... Зараз знову з'явилася церква. А де витоки? А де благодать тієї лампочки, про яку я вам розповідав? Ні? Так що це за церква, це політичне зібрання... Якщо держава роздрібнює, саме себе руйнує від своєї влади, то вона не встоїть ніколи. А ми – є і будемо.

Тут одразу перше зауваження – не просто прихильність, а дуже помітна прихильність митрополита до колишньої влади, навіть безвідносно його ставлення до влади нинішньої, показує, що ще не так давно він не був настільки впевненим у незалежності церкви від політики. Про це свідчать і його депутатські мандати, і регулярні скандали, у яких він опинявся, то прирівнюючи Януковича до Ісуса Христа, то перериваючи службу, заради того, аби похвалити уряд Азарова на камери. Теперішні звинувачення Януковича у тому, що він все зіпсував, вочевидь, можна вважати умінням відчувати політичну кон’юнктуру сьогодення та спростуванням його ж слів про те, що він ніколи не підлаштовувався під будь-яку владу.

"Ми йдемо в печери, щоб допомогти людям"

Ще одна постійна теза – спроба пояснити, наскільки незабезпеченими є братія, яка монашествує у монастирі.

Наші батьки вже і не включають газ ... Тому що неможливо. На 1800 (гривень – "24") – пенсія у мами. Вона проробила все життя у колгоспі, маючи вісім дітей і онуків юрбу, вона не може за газ заплатити. А я не можу теж – у мене немає зарплати. Тому вони користуються дровами, завдяки добрим людям. Цим наклепникам я б порадив зайнятися добрими справами ... Дайте, ви можете дати. Купіть свинку, заріжте, дайте дітям, дайте картоплі. Ми можемо, монахи, можемо дати. А ви, такі нещасні люди, так рветеся до влади. А ми йдемо в печери, йдемо в монастир, щоб допомогти людям. Так що не треба на нас наклепи, не треба на нас лити бруд,

– сказав Павло.

При цьому, не маючи бажання образити братію святої обителі, зазначимо, що сам владика неодноразово опинявся у гучних скандалах через свій, далекий від аскетичного, спосіб життя.

Відео відвідин Українських тижнів моди:

Найгучніші скандали були пов’язані із його любов’ю до дорогих машин. Під час спроб з’ясувати, яким чином він став власником автівок люксового класу, журналісти часто бували прокляті.

Відео із результатами журналістських розслідувань:

Окреме розслідування ЗМІ було присвячено оборудкам, у яких, як запевняли журналісти, був замішаний і сам митрополит: він отримував відкати за реставрацію церковних цінностей, отримував прибуток чи не від всієї торгівлі, яка здійснюється на території комплексу, будував розкішні будинки. Наприклад, ту саму розкішну резиденцію, у якій нещодавно СБУ влаштувала гучний обшук. І яку Павло виставив на продаж два роки тому, пообіцявши розділити чималі гроші від продажу маєтку між церквами та сиротинцями.

Щоправда, так і не розділив – покупців не знайшлось. Однак і сам митрополит переконує, що з 2014 року у цьому маєтку він не живе.