Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел

В последнее время настоятель Киево-Печерской Лавры сделал столько скандальных и манипулятивных заявлений, что журналисты 24 канала решили разобраться, насколько правдивы и точны изложенные в них факты.

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Киево-Печерская Лавра – один из крупнейших христианских центров-святынь Украины, один из первых монастырей Руси, третий (из четырех) удел Богородицы на земле, уникальный памятник истории, культуры и архитектуры. Поэтому понятно, что ко всему, что происходит на территории святыни и заповедника, всегда будет привлечена двойная порция внимания. К тому, что делает наместник Лавры – тоже.

Кто такой наместник лавры?Митрополит Павел (в миру Петр Дмитриевич Лебедь) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата). Митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии. С 1994 года — наместник Успенской Киево-Печерской лавры. С 2009 года — член Межсоборного присутствия Русской православной церкви. С 2002 года — глава Синодальной комиссии по делам монастырей УПЦ. С 2011 года — постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви. С 2008 года депутат Киевского городского совета от "Партии регионов".

В течение последней недели на Youtube-канале "Лавра. Путь к небесам" было опубликовано сразу два видео. Оба посвящены теме "исчезновения" икон, "незаконных застроек и "подмене" мощей" в Лавре. Первое – это то самое скандальное интервью, в котором настоятель Киево-Печерской лавры рассказывает о силе своих смертных проклятий.

Видео скандального интервью с владыкой Павлом:

Второе – брифинг, где митрополит Павел комментирует указанные темы совместно с уставщиком Лавры, архимандритом Поликарпом, первым постриженником монастыря архимандритом Антонием, экс-заместителем директора по финансовым вопросам историко-культурного заповедника Людмилой Хроненко и в компании экс-регионала Юрия Бойко.

Видео обращение, в котором объясняется, почему святыни "не украли, а приумножили":

В обоих видео неизменный в течение последних 25 лет наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел местами – лукавит, местами – замалчивает факты. Какие и почему – разбирались журналисты 24 канала.

"К вечеру умрете все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа"

Это – самый скандальный тезис наместника, который спровоцировал бурную реакцию. Это – рассказ владыки о том, как он общался с музейными сотрудниками, которые работали в ремонтных мастерских при монастыре.

Что-то никто не смотрел, что в храмах были ремонтные мастерские. Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских, и я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. Я не против мастерских, если они толковые такие, хорошие. После этого они написали открытое письмо-жалобу на меня Блаженнейшему митрополиту Владимиру, и когда я с ним говорил, я увидел, что у него из глаз "идут искры". Это я нежно так говорю. Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, ведь у них умерло три человека. Я возвращаюсь и говорю: "К вечеру умрете все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа". Правда, еще один человек умер,

– рассказал наместник Лавры.

Это его заявление решили проверить журналисты сразу нескольких изданий. Выяснилось, что работники музейного комплекса которые, в том числе, работали в мастерских, действительно часто слышали проклятия в свой адрес. Но никаких летальных последствий, по их словам, они не имели.

"Пусть благодарят Бога и немного – владыку Павла"

Тезис, который красной нитью пронизывает обе записи – отвержение обвинений в хищении церковных ценностей и незаконной застройке территории заповедника. Очевидно, речь идет об инвентаризации, которая была проведена на территории Лавры. Значительных нарушений она не показала, но, кажется, митрополита Павла очень обидела.

Он до сих пор продолжает везде доказывать собственную честность. По словам наместника, никаких ценностей украдено не было, поскольку он получил в наследство от своих предшественников преимущественно "ветошь", которая никакой ценности не имела. Поэтому церковные ценности и святыни, он лишь умножал, постоянно борясь с "мерзостью запустения святого места".

Цитата из интервью:

Мы сохраняем ... С моей помощью все это делалось (строительство и обустройство – ред.). Кучма дал указания, но денег-то не было ... Я приходил к Валерию Павловичу Пустовойтенко, он был премьер-министром – самый прекрасный человек! – я его просто в хорошем смысле слова насиловал требованиями, чтобы давал деньги, и он давал деньги ... Поэтому сегодня пусть они благодарят (за сохранение и восстановление храмов) Бога и немного – владыку Павла.

При этом все нападки он объясняет желанием властей уничтожить истинную церковь. Однако, ради справедливости, нужно отметить, что самые громкие скандалы с застройками и перестройками на территории Киево-Печерской Лавры начались задолго до появления идеи получения автокефалии.

И сам владыка тогда никак не связывал их с теорией религиозных притеснений.

"Церковь не может быть политизирована"

Еще один заметный тезис обеих записей – церковь вне политики и никак "не может быть политизирована". От бывшего депутата Киевсовета от "Партии регионов" (каким был митрополит в 2008 году) такие заявления выглядят немного нелогичными, но разберем конкретную цитату из интервью:

Человек, который все испортил, – это Янукович. Это человек, который все предал так, спасся бегством, как он думает, а потом это все началось. Я хочу все-таки доносить людям, чтобы люди знали, что нет Московской церкви в Украине, есть каноническая церковь. Все остальное – это не церковь ... Сейчас снова появилась церковь. А где истоки? А где благодать той лампочки, о которой я вам рассказывал? Нет? Так что это за церковь, это политическое собрание... Если государство раздробляет, само себя разрушает от своей власти, то оно не устоит никогда. А мы – есть и будем.

Тут сразу первое замечание – не просто привязанность, а очень заметна приверженность митрополита к прежней власти, даже безотносительно его отношение к нынешней власти, показывает, что еще не так давно он не был настолько уверенным в независимости церкви от политики. Об этом свидетельствуют и его депутатские мандаты, и регулярные скандалы, в которых он оказывался, то приравнивая Януковича к Иисусу Христу, то прерывая службу, ради того, чтобы похвалить правительство Азарова на камеры. Нынешние обвинения Януковича в том, что он все испортил, очевидно, можно считать умением чувствовать политическую конъюнктуру современности и опровержением его же слов о том, что он никогда не подстраивался под любую власть.

"Мы идем в пещеры, чтобы помочь людям"

Еще один постоянный тезис – попытка объяснить, насколько необеспеченными являются братия, которая монашествует в монастыре.

Наши родители уже и не включают газ ... Потому что невозможно. На 1800 (гривен – "24") – пенсия у мамы. Она проработала всю жизнь в колхозе, имея восемь детей и внуков толпу, она не может за газ заплатить. А я не могу тоже – у меня нет зарплаты. Поэтому они пользуются дровами, благодаря добрым людям. Этим клеветникам я бы посоветовал заняться добрыми делами ... Дайте, вы можете дать. Купите свинку, зарежьте, дайте детям, дайте картошку. Мы можем, монахи, можем дать. А вы, такие несчастные люди, так рветесь к власти. А мы идем в пещеры, идем в монастырь, чтобы помочь людям. Так что не надо на нас клеветы, не надо на нас лить грязь,

– сказал Павел.

При этом, не имея желания обидеть братию святой обители, отметим, что сам владыка неоднократно оказывался в громких скандалах за свой, далекий от аскетического, образ жизни.

Видео посещения Украинских недель моды:

Самые громкие скандалы были связаны с его любовью к дорогим машинам. Во время попыток выяснить, каким образом он стал владельцем автомобилей люксового класса, журналисты часто бывали прокляты.

Видео с результатами журналистских расследований:

Отдельное расследование СМИ было посвящено сделкам, в которых, как уверяли журналисты, был замешан и сам митрополит: он получал откаты за реставрацию церковных ценностей, получал прибыль чуть ли не от всей торговли, которая осуществляется на территории комплекса, строил роскошные дома. Например, ту самую роскошную резиденцию, в которой недавно СБУ устроила громкий обыск. И которую Павел выставил на продажу два года назад, пообещав разделить немалые деньги от продажи имения между церквями и приютами.

Правда, так и не разделил – покупателей не нашлось. Однако и сам митрополит убеждает, что с 2014 года в этом имении он не живет.