Філарет розповів, чому виступає проти назви ПЦУ і Томосу

Патріарх Філарет продовжує наполягати, що отриманий новоствореною Православною церквою України Томос про автокефалію ставить її у залежність від Константинопольського патріарха. Окрім того, назва ПЦУ нібито є неправильною і не такою, як мають інші церкви у світі.

Філарет на брифінгу заявив, що українська церква після обрання настоятеля отримала Томос, але не такий, як мають інші автокефальні православні церкви, пише ТСН.

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Залежність ПЦУ від Константинополя полягає нібито в тому, що за положеннями Томоса вона не має права варити миро (спеціально приготовлена й освячена ароматична олія – 24 канал).

А це значить, що ми не можемо звершувати таїнство хрещення, освячення храмів без того, щоб Константинопольський патріарх дав нам миро. Дав нам миро – похрестимо, не дав – не можемо,

– сказав Філарет.

Окрім того, священослужитель переконаний, що назва "Православна церква України" є некоректною. Зокрема, найменування інших православних церков починається з означення країни.

"Наприклад, Російська православна церква, Грузинська православна церква, Сербська православна церква. А нам дали назву Православна церква в Україні", – додав Філарет.

Тому, на думку патріарха, новостворена ПЦУ має права лише в межах України, але не поза ними.

Філарет також переконує, що згідно з Томосом, усі складні питання, що виникають в український церкві, має вирішувати Вселенський патріарх. А це нібито доводить, що "ця так звана автокефальна церква не має прав автокефальної церкви".

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Філарет відновив Київський патріархат через незгоду з уставами ПЦУ

Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з канонами ПЦУ та звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.



Згодом він вирішив створити свій синод Київського патріархату. До нього увійдуть п'ять єпископів, яких ПЦУ відлучила від служіння.

Як ПЦУ покарала Філарета за "собор" щодо відновлення УПЦ КП?

Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Так, Філарет втратив контроль над місцевими храмами і монастирями. Відтепер усі вони будуть підпорядковуватися митрополиту Епіфанію.

Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". Так званий собор Філарета, який синод називає "зборами трьох архієреїв, невеликої кількості скликаних кліриків та мирян", ПЦУ визнала недійсним. Відповідно, такими ж є всі ухвалені на ньому рішення та документи.

Проте, з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.