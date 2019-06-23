Скандал у ПЦУ: чому Філарет пішов проти Томосу

Конфлікт у Православній церкві України триває. Патріарх Філарет заявив, що Томос від Константинополя – це обман, й вирішив одноосібно відновити Київський патріархат. Втім, таку його позицію підтримали лише кілька духівників, та й ті – з проросійськими поглядами.

Що відомо про "собор" Філарета

20 червня патріарх Філарет провів зустріч, яку назвав "собором", й заявив про відновлення діяльності УПЦ КП. Окрім того, учасники нелегітимної зустрічі відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

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Окрім того, Філарет й члени його "собору" скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, згідно з яким ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення про створення ПЦУ.

Чому розгорівся конфлікт у ПЦУ?Конфлікт у новій українській церкві став публічним на початку травня. Тоді Філарет заявив, що він досі є патріархом київським, а сам патріархат нібито досі існує. ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечили. Тоді ж Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема – у невиконанні домовленостей, досягнутих перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року.



Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви — Синоду. Він носить титул почесного патріарха, однак визнають його лише в ПЦУ.

На збори до Філарета приїхали лише двоє ієрархів, митрополит Білгородський Іоасаф та єпископ Валуйський Петро. Обоє керують парафіями в Росії. "Собор" відвідали й де кілька священиків, зокрема, з парафій у східних та південних областях України.

На думку релігійних експертів, саме ці гості можуть бути втіленням російських впливів в оточенні Філарета. "Він перебуває в певній інформаційній ізоляції", – зазначив релігієзнавець Дмитро Горєвой.



Священики та миряни перед "собором" Філарета

Як коментують "собор" в ПЦУ

У резиденції Епіфанія переконані, що присутні на "соборі" священнослужителі давно полюють на єпископські посади. А так званий собор в ПЦУ називають не розколом, а виокремленням нечисленної групи підтримки Філарета, яку він хоче вважати Київським патріархатом.

"ПЦУ є продовжувачем всієї понад тисячолітньої історії української церкви, українського православ'я. І як такій їй було надано Томос Вселенського патріарха", – наголосив Євстратій Зоря, заступник речника ПЦУ.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі в Софії Київській Філарет сам підписав ліквідацію Київського патріархату. Проте у травні раптом почав бунт: мовляв, в документі прописали залежність української церкви від Константинополя, Епіфаній із ним не радиться й не дав йому обіцяну посаду.

Всі намагалися переконати його (Філарета – 24 канал), що така позиція є руйнівною. Зараз є конфлікт між одним з ієрархів, який має свою чітку точку зору, та загалом всією церквою,

– зазначив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Зазначимо, що 24 червня Епіфаній збирає Синод. Там ухвалять рішення, пов'язані з діями зібрання Філарета. Там можуть констатувати, що Філарет вийшов із ПЦУ. Проте відлучати його від церкви, найімовірніше, не будуть.

Чим зумовлені заяви Філарета та чи загрожують вони ПЦУ

Релігієзнавці вважають, що Філарет до останнього не хоче втрачати владу, адже керував церквою півжиття.

Дуже тривалий час існувала монархічна московська традиція, коли патріарх Філарет вирішував, що церква – це він. Через це він хоче зберегти свою першість,

– впевнений Арсен Зінченко, доктор історичних наук.

До ПЦУ з московського підпорядкування перейшло приблизно півтисячі парафій, а всього ж у віданні російських священиків їх 12 тисяч. Та тепер через конфлікт церковне майно доведеться ділити не лише з ними, а й всередині ПЦУ.

"Фінансові потоки та заощадження колишнього Київського патріархату перейшли Філарету. На все потрібні фінанси й в Епіфанія вони дуже обмежені", – переконаний експерт Дмитро Горєвой.

Філарет вже встиг звільнити намісника Свято-Феодосіївського монастиря Макарія – через те, що той не прийшов на його "собор". Натомість призначив архимандрита Андрія.



Намісник Свято-Феодосіївського монастиря Макарій

За розкольницькі дії ПЦУ заборонила проводити службу йому та ієромонаху з Харківщини Іллі Зеленському. Обоє за підтримку "собору" Філарета отримали від нього ще й сани єпископів.

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