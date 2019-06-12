Заяви Філарета та рейтинги політиків: чи існує між ними зв'язок

Останні заяви почесного патріарха православної церкви Філарета про скликання помісного собору з метою відновлення Київського патріархату вразили багатьох. Патріарх заявив, що не приймає томос про автокефалію. Чи відобразяться такі висловлювання на рейтингах політиків – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Невиправдані обіцянки

Донедавна Томос сприймали винятково як перемогу України. Проте смуту в, здавалось би, очевидну перемогу вніс не хто інший, а сам почесний патріарх православної церкви Філарет.

В чому Філарет звинувачує Епіфанія?Філарет вважає, що Епіфаній порушив домовленості, досягнуті під час Об’єднавчого собору, що відбувся 15 грудня 2018 року. За його словами, на Соборі начебто домовлялись про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні Філарет, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Фактично цього не сталось.

Після всіх подій Філарет зробив кілька гучних заяв на кшталт того, що Київський патріархат досі існує. Почесний патріарх заявляв, мовляв, Епіфаній поводиться так, наче він – предстоятель, і навіть не дзвонить Філарету, щоби порадитись у церковних справах.

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Спочатку Філарет зробив вигляд начебто готовий змиритись з тим, що не буде першою особою, бо сподівався таким залишитись. Після того, як цього не сталось, він почав вести свою гру на поновлення,

– зазначає політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.



Філарет вважає, що його обманули/Фото 24 канал

Філарет вже збирав на Собор архіреїв, які його підтримують. Це робилось задля відновлення Київського патріархату. Щоправда, для патріарха є певна складність, бо вже через кілька днів єпархії зможуть переходити до ПЦУ. Звичайно, більшість з них перейде, оскільки вона знаходиться в тісному зв’язку зі Вселенським патріархатом.

Думка Філарета: Томос ми не приймаємо

Такими вчинками Філарет фактично сам поставив себе в позицію розкольника, хоч подібний стан речей для нього звичний.

Трагедія для цієї, безумовно, масштабної фігури полягає в тому, що він просто не зміг перейти в інше амплуа. Тому він буде в ролі креатора, який створюватиме нову церковну реальність з новими правилами. Він залишився в старому, звичному для нього амплуа, оскільки перебував у ньому десятки років,

– додає Андрій Миселюк.

Втримати рейтинги

Водночас, політики та їхні рейтинги від таких заяв не постраждають, адже вірогідніше за все, ці заяви викликають здивування: всі пам’ятають як Філарет погоджувався на отримання томосу. Власне, це підкріплено його ж підписом під відповідним документом. Хіба що це можуть використати проросійські сили для збурення суспільства.

Заяви Філарета жодним чином не вплинуть на рейтинги політиків чи партій. В умовах парламентської кампанії люди чекають від них вирішення соціально-економічних, а не світоглядних чи духовних проблем. На відміну від президентської кампанії,

– вважає політолог, голова центру "Ейдос" Віктор Таран.



Рейтинги політиків не постраждають від висловлювань Філарета/Фото 24 каналу

Погоджується з колегою й Андрій Миселюк – на його переконання в пам’яті людей Петро Порошенко залишиться як той, хто здобув томос.

Ну а парламент жодним чином не асоціюється з томосом, тому й на рейтингах політичних партій це не відобразиться. Рада має сформувати коаліцію, обрати прем’єра, тобто повинна вирішувати соціально-економічні завдання. Очевидно, що на президентській кампанії історія з томосом як додавала, так і віднімала рейтинг у політиків, в залежності від регіону.

Патріарх, звісно, намагається у всю цю історію втягнути президента. Про що свідчить його звернення до Володимира Зеленського аби він втрутився в ситуацію. Такий крок експерти оцінюють як дуже небезпечний, бо він може спровокувати потрясіння в цій сфері: церковне питання залишається одним з каменів спотикання.

Заява Епіфанія: Чим загрожує проголошення патріархату церкви в Україні

Натомість вже суттєво постраждав персональний рейтинг Філарета, який після останніх подій значно знизився у порівнянні з Епіфанієм. Будь-які заяви, що лунатимуть на підтримку Філарета, в очах націонал-демократичного патріотичного електорату гратимуть в мінус кандидату, який підтримуватиме його та ідею розкольництва, яку він привносить в українське православ’я.