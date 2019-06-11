Філарет: Томос ми не приймаємо

Глава колишньої УПЦ Київського патріархату Філарет не приймає Томос. Адже до отримання він не був ознайомлений з його змістом.

Таку заяву почесний патріарх ПЦУ зробив на форумі української інтелігенції, повідомляє "Громадське".

Читайте також: Чим загрожує проголошення патріархату церкви в Україні: заява Епіфанія

Філарет вважає, що не потрібно переходити з однієї залежності під іншу.

Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?,

– зазначив він.

"Якби ми знали зміст, то 15 грудня не голосували б за автокефалію", – підсумував патріарх.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

Зазначимо, що до Православної церкви України за понад місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Останній перехід відбувся ще на початку травня. Так, наразі до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву . Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній . А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.