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      До ПЦУ за місяць не приєдналась жодна парафія

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      За місяць до ПЦУ не приєдналась жодна парафія
      За місяць до ПЦУ не приєдналась жодна парафія / president.gov.ua

      До Православної церкви України за понад місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Останній перехід відбувся ще на початку травня.

      Останній перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня, про це свідчать дані карти переходів з УПЦ МП.

      Читайте також: Філарет "покарав" настоятеля храму, який перейшов до ПЦУ

      Так, наразі до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

      Зазначимо, у ПЦУ пояснювали, що процес переходу до релігійних громад у Православну церкву України сповільнився в останні дні перед другим туром президентських виборів.Теперішню ситуацію також можна пояснити між суперечками всередині церкви. 

      Чому всередині ПЦУ розгорівся конфлікт? 

      Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. Патріарх додав, що не збирається виконувати три заборони Томосу.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Православна церква України Епіфаній Релігія УПЦ МП Новини політики
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