Епіфаній назвав реформи, які буде впроваджувати ПЦУ

Церква має осучаснюватися з часом, щоб молоді люди затишно почувалися у храмах. Тому важливо, аби священики також змінювались, удосконалювались у плані технологій, новинок та розуміли потреби сучасного суспільства.

Предстоятель Православної церкви України зауважив, що православна українська молодь потребує сучасних та водночас духовних пастирів.

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Ми не повинні створювати додаткові перепони для відвідування храмів молоддю. Церква готова знаходити відповіді на запити молоді, адже ми хочемо, щоб молоді люди почувалися духовно затишно в наших храмах,

– зауважив митрополит.

За його словами, ПЦУ поступово буде робити кроки, аби відповідати викликам сьогодення. При цьому, віровчення у християнстві залишиться незмінним, бо "істина не підлягає змінам у часі".

"Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи. Головна реформа – внутрішня, яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим. В основі нашого життя повинна бути справжня, біблійна любов. Де така любов – там буде Бог, і тоді все буде складатися добре", – підсумував Епіфаній.

Які ще зміни можуть дозволити у ПЦУ? Новостворена ПЦУ працює над створенням низки реформ, які буде поступово запроваджувати у церквах. Так, у церква можуть встановити лавок, а жінкам дозволити не покривати голову хусткою в храмі. Також священикам можуть дозволити відспівувати людей католицького віросповідання.



Загалом особливих правил щодо зовнішнього вигляду прихожан не буде. Священик ПЦУ Георгій Коваленко зауважив, що правила – це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Зовнішній вигляд прихожан храму повинен бути не провокаційним і не повинен відволікати від молитви інших вірян. Тому, жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка – не основна ознака релігійності людини.