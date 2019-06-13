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      Епіфаній назвав реформи, які буде впроваджувати ПЦУ

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      Православна церква буде проводити реформи з осучаснення
      Православна церква буде проводити реформи з осучаснення / pomisna.info

      Церква має осучаснюватися з часом, щоб молоді люди затишно почувалися у храмах. Тому важливо, аби священики також змінювались, удосконалювались у плані технологій, новинок та розуміли потреби сучасного суспільства.

      Предстоятель Православної церкви України зауважив, що православна українська молодь потребує сучасних та водночас духовних пастирів.

      Читайте також: У ПЦУ готують важливі нововведення для храмів

      Ми не повинні створювати додаткові перепони для відвідування храмів молоддю. Церква готова знаходити відповіді на запити молоді, адже ми хочемо, щоб молоді люди почувалися духовно затишно в наших храмах,
      – зауважив митрополит.

      За його словами, ПЦУ поступово буде робити кроки, аби відповідати викликам сьогодення. При цьому, віровчення у християнстві залишиться незмінним, бо "істина не підлягає змінам у часі".

      "Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи. Головна реформа – внутрішня, яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим. В основі нашого життя повинна бути справжня, біблійна любов. Де така любов – там буде Бог, і тоді все буде складатися добре", – підсумував Епіфаній.

      Які ще зміни можуть дозволити у ПЦУ? Новостворена ПЦУ працює над створенням низки реформ, які буде поступово запроваджувати у церквах. Так, у церква можуть встановити лавок, а жінкам дозволити не покривати голову хусткою в храмі. Також священикам можуть дозволити відспівувати людей католицького віросповідання.

      Загалом особливих правил щодо зовнішнього вигляду прихожан не буде. Священик ПЦУ Георгій Коваленко зауважив, що правила – це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Зовнішній вигляд прихожан храму повинен бути не провокаційним і не повинен відволікати від молитви інших вірян. Тому, жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка – не основна ознака релігійності людини.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній Реформи Релігія
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