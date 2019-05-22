16:40
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      У ПЦУ готують важливі нововведення для храмів

      2910 Читать новость на русском
      Нова реформа від ПЦУ
      Нова реформа від ПЦУ / www.radiosvoboda.org

      Українська православна церква планує відійти від одноосібного керівництва священика в храмах.

      За інформацією видання "Прочерк", митрополит Черкаський і Чигиринський ПЦУ Іоан (Яременко) повідомив, що вони вводять відкритий реєстр для членів кожної церковної парафії – членство "за заявницьким принципом".

      Читайте також: Скільки в Україні православних християн: результати опитування

      Кожна парафія вестиме відкритий реєстр своїх членів, які відтепер братимуть активну участь у фінансово-господарській, благодійній, релігійно-просвітницькій діяльності парафії.

      За його словами, коли парафіянин поставив свій підпис під заявою про входження в громаду і став її членом, то він автоматично бере участь в ухваленні багатьох рішень.

      Ми повинні відходити від одноосібного керівництва священика, залучати мирян у храмове життя,
      – заявив митрополит Іоан.

      Він навів декілька прикладів, як працюватиме така реформа: "Якщо в храмі тече стеля, то за те, щоб її полагодити, буде відповідати не тільки священик, а й кожен мирянин. Якщо в селі живе вдова, сирота, то за допомогу їм від громади також відповідальний кожен член громади".

      При цьому зауважується, що введення реєстру членів парафій не забороняє іншим людям приходити у храм для молитви і здійснення церковних таїнств і потреб.

      До слова, нині новостворена ПЦУ працює над створенням низки реформ, які буде поступово запроваджувати у церквах. До прикладу, раніше йшлося про встановлення лавок та дозвіл жінкам не покривати голову хусткою в храмі. Також священикам можуть дозволити відспівувати людей католицького віросповідання.

      Які правила ПЦУ встановить для своїх вірян? Після створення Православної церкви України особливих правил щодо зовнішнього вигляду прихожан не буде. Священик Георгій Коваленко зауважив, що правила – це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Зовнішній вигляд прихожан храму повинен бути не провокаційним і не повинен відволікати від молитви інших вірян. Тому, жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка – не основна ознака релігійності людини.

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      49826
      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Томос
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів
      сьогодні , 16:40 Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів
      Євгенія Мазур 26
      Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?
      сьогодні , 15:55 Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?
      Інна Жолобович 1594
      Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      сьогодні , 15:01 Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      Володимир Патола 1269
      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      сьогодні , 14:12 Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      Сергій Фурса 4846
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      49808
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук