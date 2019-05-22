У ПЦУ готують важливі нововведення для храмів

Українська православна церква планує відійти від одноосібного керівництва священика в храмах.

За інформацією видання "Прочерк", митрополит Черкаський і Чигиринський ПЦУ Іоан (Яременко) повідомив, що вони вводять відкритий реєстр для членів кожної церковної парафії – членство "за заявницьким принципом".

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Кожна парафія вестиме відкритий реєстр своїх членів, які відтепер братимуть активну участь у фінансово-господарській, благодійній, релігійно-просвітницькій діяльності парафії.

За його словами, коли парафіянин поставив свій підпис під заявою про входження в громаду і став її членом, то він автоматично бере участь в ухваленні багатьох рішень.

Ми повинні відходити від одноосібного керівництва священика, залучати мирян у храмове життя,

– заявив митрополит Іоан.

Він навів декілька прикладів, як працюватиме така реформа: "Якщо в храмі тече стеля, то за те, щоб її полагодити, буде відповідати не тільки священик, а й кожен мирянин. Якщо в селі живе вдова, сирота, то за допомогу їм від громади також відповідальний кожен член громади".

При цьому зауважується, що введення реєстру членів парафій не забороняє іншим людям приходити у храм для молитви і здійснення церковних таїнств і потреб.

До слова, нині новостворена ПЦУ працює над створенням низки реформ, які буде поступово запроваджувати у церквах. До прикладу, раніше йшлося про встановлення лавок та дозвіл жінкам не покривати голову хусткою в храмі. Також священикам можуть дозволити відспівувати людей католицького віросповідання.

Які правила ПЦУ встановить для своїх вірян? Після створення Православної церкви України особливих правил щодо зовнішнього вигляду прихожан не буде. Священик Георгій Коваленко зауважив, що правила – це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Зовнішній вигляд прихожан храму повинен бути не провокаційним і не повинен відволікати від молитви інших вірян. Тому, жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка – не основна ознака релігійності людини.