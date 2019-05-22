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      Скільки в Україні православних християн: результати опитування

      1870 Читать новость на русском
      Скільки в Україні православних християн
      Скільки в Україні православних християн / Фото з відкритих джерел

      Майже половина українців вважають себе парафіянами Православної церкви України та позитивно оцінюють надання Томосу Україні.

      48,8% українців вважають себе парафіянами УПЦ. Такі результати дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

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      До яких конфесій належать українці:

      • 16,3% – до Православної церкви, але без конкретизації патріархату;
      • 14,2% – до Православної церкви Московського патріархату;
      • 8,8% – до Української греко-католицької церкви;
      • 4,9% – інші конфесії.

      Згідно з опитуванням, 4,3% українців вважають себе атеїстами, а 2,7% не змогли або відмовилися відповідати.

      Більша частина громадян України – 54,2% – схвалюють надання Українській православній церкві Томосу про автокефалію. Проти виступили 10,9% опитаних.

      Водночас 39,6% респондентів схвалюють обрання митрополита Епіфанія главою ПЦУ. Однак 15,5% вважають, що обіймати цю посаду мав патріарх Філарет.

      Відомо, що опитування проводили з 12 по 18 травня. Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають по всій території України, окрім окупованих Росією регіонів.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

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      Теги: Новини України Томос Православна церква України Релігія УГКЦ Епіфаній Філарет
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