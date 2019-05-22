Сколько в Украине православных христиан: результаты опроса

Почти половина украинцев считают себя прихожанами Православной церкви Украины и положительно оценивают предоставление Томоса Украине.

48,8% украинцев считают себя прихожанами УПЦ. Такие результаты исследования обнародовал Киевский международный институт социологии.

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К каким конфессиям относятся украинцы:

• 16,3% – к Православной церкви, но без конкретизации патриархата;

• 14,2% – к Православной церкви Московского патриархата;

• 8,8% – к Украинской греко-католической церкви;

• 4,9% – другие конфессии.

Согласно опросу, 4,3% украинцев считают себя атеистами, а 2,7% затруднились или отказались отвечать.

Большая часть граждан Украины – 54,2% – одобряют предоставление Украинской православной церкви Томоса об автокефалии. Против выступили 10,9% опрошенных.

В то же время 39,6% респондентов одобряют избрание митрополита Епифания главой ПЦУ. Однако 15,5% считают, что занимать эту должность должен был патриарх Филарет.

Известно, что опрос проводился с 12 по 18 мая. Всего было опрошено 1200 респондентов, которые проживают по всей территории Украины, кроме оккупированных Россией регионов.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.