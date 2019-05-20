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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Одна из православных церквей мира официально не признала ПЦУ

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      Сербская православная церковь не признала ПЦУ
      Сербская православная церковь не признала ПЦУ / Фото из открытых источников

      Сербская православная церковь отказалась официально признавать автокефалию Православной церкви Украины

      В опубликованном на сайте Сербской патриархии релизе указано, что создание ПЦУ стало "церковным расколом".

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      По их словам, предоставление Украинской церкви Томоса нуждалась в всеправославных консультациях, в частности, с УПЦ МП и РПЦ. Также назвали автокефалию неудачной "попыткой решить проблему "через колено" в одностороннем порядке".

      Как появилась Православная церковь Украины?
      В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

      КАКИЕ СЕГОДНЯ ЕСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЦУ И ДРУГИМИ ЦЕРКВЯМИ:

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      Теги: Новости Украины Томос Сербия Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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