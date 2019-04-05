Польская православная церковь поддержала предоставление автокефалии ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь принципиально поддерживает предоставление независимости и создания единой православной церкви в Украине. Также она будет сотрудничать с другими поместными церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии Собора епископов, передает Cerkvarium.

Читайте также: Что не так с уставом ПЦУ и почему его нужно изменить: объяснение Филарета

От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Православной церкви в Украине однозначно информируем, что Польская Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви Православной в Украине,

– отметили в ПАПЦ.

Польские евпископы также добавили, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догматическими каноническими нормами в отношении целой церкви, а не группы раскольников".

Поэтому те, кто отступил от церкви, были лишены священнических хиротоний, не могут представлять "здоровый церковный организм". Эта каноническое действие нарушает евхаристическое и межправославное единство.

Отметим, раньше Польская православная церковь с центром в Варшаве осудила Объединительный собор в Украине.

Как создавалась Православная церковь Украины?

В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви. 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание, где прочитали отчет посланцев патриарха Варфоломея. В результате Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся Объединительный поместный собор, на котором объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



В новую Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где в ПЦУ присоединилось 116 приходов.

Какую позицию по ПЦУ занимают другие православные церкви?

Румынская православная церковь придерживается примерно такой же позиции, что и Сербская. В Румынии говорят лишь о том, что "собираются" определиться со своей точкой зрения.

Албанская православная церковь заявляет, что "единство православной церкви надо сохранить" (а это – крайне осторожна риторика, уоторая свидетельствует о неопределенности позиции).

Синод Кипрской православной церкви считает, что после обретения государственной независимости каждая нация имеет право обратиться за автокефалией.

Греческая церковь тоже пока официально ничего не высказывала – в частности, на Синоде 6 марта иерархи не пришли к согласию или хоть какому-то выводу.

Иерусалимский патриархат официально об Украине не говорит, но практически во всех вопросах поддерживает Константинополь. Поэтому вряд ли можно сомневаться, что Иерусалим выступит против ПЦУ.

Антиохийская церковь (Ближний Восток) стала на сторону России. Вряд ли у нее были варианты – ее центр расположен на территории Сирии, которую фактически контролирует Россия.

Грузинская православная церковь, как ожидалось, поддержит ПЦУ. Однако она до сих пор не выразила свою позицию – вероятно, из-за давления России.

А вот Болгарская – почти раскололась из-за Украины: патриарх поддержал автокефалию ПЦУ, но много влиятельных иерархов явно настроены пророссийски.

Чешская и Словацкая ПЦУ не осудили, но запретили своим священникам проводить совместные служения с представителями Православной церкви Украины. При этом там призывают к "всеправославному решению" и пониманию.

Православную церковь в США не признает Константинополь, поэтому и они не признают решение Вселенского патриархата.