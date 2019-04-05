14:59
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, 4 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Польська православна церква підтримала надання автокефалії ПЦУ

      348 Читать новость на русском
      Польська православна церква підтримала автокефалію ПЦУ
      Польська православна церква підтримала автокефалію ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Польська автокефальна православна церква принципово підтримує надання незалежності та створення єдиної православної церкви в Україні. Також вона буде співпрацювати з іншими помісними церквами для врегулювання церковного питання в Україні.

      Про це йдеться у офіційній заяві канцелярії Собору єпископів, передає Cerkvarium.

      Читайте також: Що не так зі статутом ПЦУ та чому його потрібно змінити: пояснення Філарета

      Від імені Собору єпископів ПАПЦ, у відповідь на листи у справі автокефалії Православної церкви в Україні однозначно інформуємо, що Польська Автокефальна Православна Церква була і є за визнання повної самостійності – автокефалії Церкви Православної в Україні,
      – наголосили у ПАПЦ.

      Польські євпископи також додали, що "надання автокефалії повинно відбуватися відповідно до догматично-канонічних норм по відношенню до цілої церкви, а не групи розкольників".

      Тому ті, хто відступив від церкви, були позбавлені священицьких свячень, не можуть представляти "здоровий церковний організм". Ця канонічна дія порушує євхаристійну і міжправославну єдність.

      Зауважимо, раніше Польська православна церква з центром у Варшаві засудила Об'єднавчий собор в Україні.

      Як створювалась Православна церква України?В жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату почав процедуру надання автокефалії Українській церкві. 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання, де прочитали звіт посланців патріарха Варфоломія. В результаті Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся Об'єднавчий помісний собор, на якому оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.

      Яку позицію щодо ПЦУ мають інші православні церкви?

      Румунська православна церква притримується приблизно такої ж позиції, що й Сербська. У Румунії говорять лише про те, що "збираються" визначити свою точку зору.

      Албанська православна церква заявляє, що "єдність православної церкви треба зберегти" (а це – вкрай обережна риторика, яка свідчить про невизначеність позиції).

      Синод Кіпрської православної церкви вважає, що після здобуття державної незалежності кожна нація має право звернутися за автокефалією.

      Грецька церква теж поки офіційно нічого не висловлювали – зокрема, на Синоді 6 березня ієрархи не дійшли згоди чи хоч якогось висновку.

      Єрусалимський патріархат офіційно про Україну не говорить, але практично у всіх питаннях підтримує Константинополь. Тож навряд чи можна сумніватися, що Єрусалим виступить проти ПЦУ.

      Антіохійська церква (Близький Схід) стала на бік Росії. Навряд чи у неї були варіанти – її центр розташований на території Сирії, яку фактично контролює Росія.

      Грузинська православна церква, очікувалося, підтримає ПЦУ. Проте вона досі не висловила свою позицію – ймовірно, через тиск Росії.

      А от Болгарська – майже розкололася через Україну: патріарх підтримав автокефалію ПЦУ, але багато впливових ієрархів явно налаштовані проросійськи.

      Чеська і Словацька ПЦУ не засудили, але заборонили своїм священикам проводити спільні служіння з представниками Православної церкви України. При цьому там закликають до "всеправославного рішення" й порозуміння.

      Православну церкву в США не визнає Константинополь, тож і вони не визнають рішення Вселенського патріархату.

      blog_ava
      Зеленський здав кров перед дебатами: фото та відео
      сьогодні
      13168
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      сьогодні , 14:30 Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      Вікторія Войціцька 385
      Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України
      сьогодні , 14:02 Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України
      Альона Захарова 630
      Щоб не заважала: кому та як вдалося паралізувати роботу Ради перед виборами
      сьогодні , 13:30 Щоб не заважала: кому та як вдалося паралізувати роботу Ради перед виборами
      Сергій Лещенко 552
      НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
      сьогодні , 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
      693
      "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      сьогодні , 12:00 "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      Фундація DEJURE 780
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук