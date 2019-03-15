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      Що не так зі статутом ПЦУ та чому його потрібно змінити: пояснення Філарета

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      На наступному Соборі необхідно змінити статут ПЦУ, — Філарет
      На наступному Соборі необхідно змінити статут ПЦУ, — Філарет / 24 канал

      Почесний патріарх Православної церкви України пояснив необхідність зміни у її теперішньому статуті. Написаний Константинополем варіант не задовольняє Філарета.

      Під час наступного Помісного собору необхідно прийняти Статут Православної церкви України, а не Київської митрополії в складі Константинопольського патріархату, пояснив Філарет "Главкому".

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      Він зазначив, ПЦУ зараз користується грецьким Статутом.

      Нам як автокефальній церкві треба мати свій український Статут, який маємо затвердити на Помісному соборі. Тому ми чекаємо скликання Собору УПЦ, на якому треба прийняти Статут нашої церкви, – сказав він.

      Патріарх вважає, що найголовніше – це змінити кількість постійних членів Синоду. Їхню кількість варто збільшити до 12. Для інших залишиться можливість почергово бути тимчасовими членами.

      "Постійними членами Синоду мають бути авторитетні архієреї з різних регіонів, щоб вся Україна була представлена в Синоді постійними членами, тобто так, як у нас було до цього часу в Київському патріархаті", – сказав почесний патріарх.

      Філарет наголосив, що не бачить передумов для конфлікту з Константинополем через можливу зміну статуту.

      Вони нам сказали так: поки приймайте цей Статут, який ми вам пропонуємо, а коли отримаєте Томос, ви автокефальна церква і ви приймайте такий Статут, який потрібний вам. Ми діємо законно, не проти Вселенського патріархату,
      – заявив Філарет.

      Зазначимо, до новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад чотири сотні парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювалась Православна церква України?В жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату почав процедуру надання автокефалії Українській церкві. 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання, де прочитали звіт посланців патріарха Варфоломія. В результаті Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся Об'єднавчий помісний собор, на якому оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

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      Теги: Релігія Філарет Новини України Новини політики Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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