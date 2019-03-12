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      Чи бути об’єднанню православної та греко-католицької церков

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      Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві
      Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / 24 канал

      Після створення Православної Церкви України наприкінці 2018 року все більше з'явилось розмов про необхідність зближення усіх християнських церков країни. Які сьогодні стосунки між Православною Церквою України та Українською греко-католицькою церквою і чи варто чекати об’єднання – у матеріалі 24 каналу.

      Українська греко-католицька церква (УГКЦ) сьогодні є найбільшою католицькою церквою в Україні. Також це найбільша східна католицька церква у світі (5,5 мільйонів вірян). Вона перебуває у співпричасті з Папою Римським та зберігає візантійську літургійну традицію. Чинний очільник УГКЦ – Святослав (Шевчук).

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      Її основні особливості:

      • визнання верховенства Папи Римського як видимого глави церкви;
      • хрестяться греко-католики зверху вниз, а потім – справа наліво (як і православні, але відмінно від римо-католиків);
      • догмат про непорочне зачаття Діви Марії та широке її шанування;
      • визнання догмату про чистилище.

      У 1946 році внаслідок псевдособору у Львові УГКЦ була ліквідована на території СРСР. Значну частину її майна тоді передали Російській православній церкві. Легалізували церкву лише у 1989 році. Тоді греко-католики певний час перебували лише в межах Львівської, Івано-Франківської та Мукачівської єпархій. Проте згодом були створені єпархії по всій Україні, а також – громади вірян в інших державах. З 2013 року центром УГКЦ є Київ (до цього був Львів).

      Які відносини між УГКЦ та ПЦУ сьогодні?

      7 березня предстоятель ПЦУ Епіфаній та очільник Української греко-католицької церкви Святослав зустрілися та обговорили низку питань. За результатами зустрічі вони, зокрема, сповістили про намір розвивати взаємини та співпрацювати у всіх можливих сферах. За словами Епіфанія, це "посприяє єдності українців".

      Ми відкриті до такого діалогу, бажаємо, щоби він відбувався конструктивно та плідно, з урахуванням усіх внутрішніх та зовнішніх викликів для його учасників,
      – зазначив Епіфаній, додавши, що розбіжності сторін у питаннях віри та історії все ж існують і це варто враховувати.

      Епіфаній та Святослав
      Зустріч Митрополита Епіфанія та Верховного Архієпископа Святослава​ / ПЦУ

      У кінці лютого Патріарх Філарет попросив УГКЦ не проводити літургію у соборі Святої Софії у Києві, заплановану на 7 квітня. На його думку, православні українці могли б неоднозначно сприйняти це.

      "Якщо відбудеться ця подія, то вона викличе спротив з боку православних українців. Ця подія схожа на те, якби хтось з православних предстоятелів звершив Божественну літургію у соборі святого апостола Петра в Римі", – зазначав він та наголошував, що бажає зберегти добрі взаємини з УГКЦ.

      Уже 8 березня стало відомо, що Софійський собор певний час буде недоступним для богослужінь в принципі – там проводитимуть ремонтно-реставраційні роботи. У Міністерстві культури пояснили це необхідністю постійного спостереження за собором, оскільки пам’ятку включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Реставраційні роботи розпочнуться 18 березня.

      Чи можливе об’єднання Церков?

      У перспективі можливе, проте поки що говорити про це зарано.

      Як пояснила релігієзнавець Віта Титаренко у коментарі 24 каналу, для цього зараз немає підстав. Взагалі говорити про об'єднання УГКЦ та ПЦУ сьогодні було б досить небезпечно – в ідеологічній площині це може бути використано проти новоствореної ПЦУ.

      Зараз у них стосунки співпраці. Святослав Шевчук у своєму останньому посланні говорить про єднання у співробітництві, а не про об'єднання. На жаль, для пересічного громадянина ці речі звучать досить тотожно. Хоча насправді тут закладена велика різниця,
      – пояснила експертка.

      Як приклад вона наводить ситуацію на Львівщині, де греко-католицька громада хотіла змінити концесійну підпорядкованість, однак не отримала підтримки. Це абсолютно відповідає сучасним реаліям.

      Сам Святослав Шевчук вважає реальним у перспективі об’єднання УГКЦ з ПЦУ. Однак тут не йдеться про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви. Епіфаній, своєю чергою, зазначив, що від самого початку свого служіння Предстоятеля неодноразово підкреслював необхідність діалогу двох Церков, продовження тієї співпраці, яка вже існує.

      Тож наразі питання об'єднання Церков не стоїть на часі. За словами Віти Титаренко, спочатку Православна церква України має утвердитися та отримати визнання, це найголовніше. Однак співпраця між ПЦУ та УГКЦ дійсно має бути і тут є дуже цінним спілкування Митрополита Епіфанія та Святослава Шевчука.

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      Теги: Новини України Публікації Статті УГКЦ Епіфаній Святослав Шевчук Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 канал
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