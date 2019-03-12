Быть ли объединению православной и греко-католической церквей

После создания Православной Церкви Украины в конце 2018 года все больше появилось разговоров о необходимости сближения всех христианских церквей страны. Какие сегодня отношения между Православной Церковью Украины и Украинской греко-католической церковью и стоит ли ждать объединения – в материале 24 канала.

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) сегодня является крупнейшей католической церковью в Украине. Также это самая большая восточная католическая церковь в мире (5,5 миллионов верующих). Она находится в сопричастии с Папой Римским и сохраняет византийскую литургическую традицию. Действующий глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

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Ее основные особенности:

признание верховенства Папы Римского как видимого главы церкви;

крестятся греко-католики сверху вниз, а затем – справа налево (как и православные, но отлично от римо-католиков);

догмат о непорочном зачатии Девы Марии и ее широкое почитание;

признание догмата о чистилище.

В 1946 году в результате псевдособора во Львове УГКЦ была ликвидирована на территории СССР. Значительную часть ее имущества тогда передали Русской православной церкви. Легализовали церковь только в 1989 году. Тогда греко-католики некоторое время находились лишь в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Мукачевской епархий. Однако впоследствии были созданы епархии по всей Украине, а также – общины верующих в других государствах. С 2013 года центром УГКЦ является Киев (до этого был Львов).

Какие отношения между УГКЦ и ПЦУ сегодня?

7 марта предстоятель ПЦУ Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретились и обсудили ряд вопросов. По результатам встречи они, в частности, объявили о намерении развивать отношения и сотрудничать во всех возможных сферах. По словам Эпифания, это "поспособствует единству украинцев".

Мы открыты к такому диалогу, хотим, чтобы он проходил конструктивно и плодотворно, с учетом всех внутренних и внешних вызовов для его участников,

– сказал Епифаний, добавив, что разногласия сторон в вопросах веры и истории все же существуют и это стоит учитывать.



Встреча Митрополита Епифания и Верховного Архиепископа Святослава / ПЦУ

В конце февраля Патриарх Филарет попросил УГКЦ не проводить литургию в соборе Святой Софии в Киеве, запланированную на 7 апреля. По его мнению, православные украинцы могли бы неоднозначно воспринять это.

"Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме", – говорил он и подчеркивал, что желает сохранить хорошие отношения с УГКЦ.

Уже 8 марта стало известно, что Софийский собор некоторое время будет недоступен для богослужений в принципе – там будут проводить ремонтно-реставрационные работы. В Министерстве культуры объяснили это необходимостью постоянного наблюдения за собором, поскольку памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрационные работы начнутся 18 марта.

Возможно ли объединение Церквей?

В перспективе возможно, однако пока говорить об этом рано.

Как пояснила религиовед Вита Титаренко в комментарии 24 каналу, для этого сейчас нет оснований. Вообще говорить об объединении УГКЦ и ПЦУ сегодня было бы довольно опасно – в идеологической плоскости это может быть использовано против новообразованной ПЦУ.

Сейчас у них отношения сотрудничества. Святослав Шевчук в своем последнем послании говорит о единении в сотрудничестве, а не об объединении. К сожалению, для рядового гражданина эти вещи звучат довольно одинаково. Хотя на самом деле здесь заложена большая разница,

– пояснила эксперт.

Как пример она приводит ситуацию на Львовщине, где греко-католическая община хотела изменить концессионную подчиненность, однако не получила поддержки. Это абсолютно соответствует современным реалиям.

Сам Святослав Шевчук считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с ПЦУ. Однако здесь речь не идет о восстановлении структур или переподчинении одной церкви. Епифаний, в свою очередь, отметил, что с самого начала своего служения Предстоятеля неоднократно подчеркивал необходимость диалога двух Церквей, продолжение того сотрудничества, которое уже существует.

Поэтому сейчас вопрос объединения Церквей не стоит на времени. По словам Виты Титаренко, сначала Православная церковь Украины должна утвердиться и получить признание, это самое главное. Однако сотрудничество между ПЦУ и УГКЦ действительно должно быть и здесь является очень ценным общение Митрополита Епифания и Святослава Шевчука.