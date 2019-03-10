Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся із главою УГКЦ Святославом: про що говорили

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній та Глава Української греко-католицької церкви Святослав зустрілися. Священнослужителі обговорили низку питань, які стосуються взаємин обох церков.

Очільники обох українських церков наголосили на необхідності у співпраці та порозумінні, пише прес-служба ПЦУ. Зустріч відбулась 7 березня.

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Взаєморозуміння між ПЦУ та УГКЦ сприятиме суспільному порозумінню та єдності українського народу.

Завдяки зусиллям наших попередників було багато зроблено для того, щоби загоїти рани минулого,

– вважає глава ПЦУ.

Епіфаній зазначив, що неодноразово наголошував на необхідності діалогу між двома церквами. ПЦУ має намір розвивати взаємини та співпрацювати у всіх можливих сферах з Українською Греко-Католицькою Церквою та з Католицькою Церквою в цілому.

"І у віровчительнних, і в історичних питаннях кожна зі сторін має власний погляд, у одних близький, в інших — протилежний. Помилкою було би як переоцінювати такі розбіжності, так і недооцінювати їх. Саме тому потрібен подальший діалог — очевидно тривалий, часом складний та болючий", – вважає Епіфаній.

Також очільники Церков взяли до відома повідомлення від Міністерства культури України, що з 18 березня цього року Собор Святої Софії у Києві буде закритий на тривалу реставрацію.

Зазначимо, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.



Блаженніший Святослав назвав Томос про автокефалію Православній церкві України – історичною подією для всієї України, яка матиме значний вплив. Об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.