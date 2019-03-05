Це нереально, – Епіфаній про переговори з УПЦ МП щодо об'єднання в єдину церкву

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що зараз нереально вести переговори з главою Московського патріархату митрополитом Онуфрієм щодо об'єднання церков в єдину помісну. Останній залежить від країни-агресора та Російської православної церкви.

Епіфаній в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що востаннє перетинався з Онуфрієм на державних заходах ще до Об'єднавчого собору та створення ПЦУ. Тому прямого діалогу в митрополитів не було.

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Я вважаю, що вести з ним (Онуфрієм, – 24 канал) переговори – нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави. Тому вести з ним переговори про об'єднання дуже складно,

– сказав Епіфаній.

За його словами, усе починається "з низів". Тому, парафіяни Московського патріархату мають визначитися, у якій церкві вони хочуть бути і чи переходитимуть до ПЦУ. Пострупово це змусить приймати рішення і духовенство. Адже якщо архієреї залишаться без парафій, без духовенства, то також будуть змушені приймати рішення про перехід.

"Починати зараз переговори "з верхів" церкви, то це не матиме результату. Адже ми знаємо настрої і митрополита Онуфрія, і керуючого справами митрополита Антонія. Вони не підуть на жодні переговори. Ми намагались до Собору, але з їхнього боку не було жодного бажання", – відзначив глава ПЦУ.

Православна церква України є автокефальною, у той час як Московський патріархат лише структура, що підпорядковується Росії. Тому, діалог щодо об'єднання церков в Єдину помісну треба вести саме з РПЦ, а не з її частиною в Україні.

Водночас, Епіфаній розповів, що з патріархом Кирилом неможливо вести діалог, адже Росія та Україна перебувають у стані війни. Окрім того, РПЦ пішла на серйозний конфлікт з Вселенським патріархатом, поки не визнає Православну церкву України та влаштовує різні провокації в Україні через переходи парафій з УПЦ МП до ПЦУ.

Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Ця кількість постійно збільшується, адже під її юрисдикцію переходять парафії храмів УПЦ МП. До новоствореної церкви вже приєдналися 412 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.



В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву. В Україні вона налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ