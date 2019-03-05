13:08
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Це нереально, – Епіфаній про переговори з УПЦ МП щодо об'єднання в єдину церкву

      1757 Читать новость на русском
      ПЦУ не може домовлятися з главою УПЦ МП Онуфрієм
      ПЦУ не може домовлятися з главою УПЦ МП Онуфрієм / Колаж 24 каналу

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що зараз нереально вести переговори з главою Московського патріархату митрополитом Онуфрієм щодо об'єднання церков в єдину помісну. Останній залежить від країни-агресора та Російської православної церкви.

      Епіфаній в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що востаннє перетинався з Онуфрієм на державних заходах ще до Об'єднавчого собору та створення ПЦУ. Тому прямого діалогу в митрополитів не було.

      Читайте також: У джинсах і з непокритою головою: Епіфаній прагне змінити церковні канони

      Я вважаю, що вести з ним (Онуфрієм, – 24 канал) переговори – нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави. Тому вести з ним переговори про об'єднання дуже складно,
      – сказав Епіфаній.

      За його словами, усе починається "з низів". Тому, парафіяни Московського патріархату мають визначитися, у якій церкві вони хочуть бути і чи переходитимуть до ПЦУ. Пострупово це змусить приймати рішення і духовенство. Адже якщо архієреї залишаться без парафій, без духовенства, то також будуть змушені приймати рішення про перехід.

      "Починати зараз переговори "з верхів" церкви, то це не матиме результату. Адже ми знаємо настрої і митрополита Онуфрія, і керуючого справами митрополита Антонія. Вони не підуть на жодні переговори. Ми намагались до Собору, але з їхнього боку не було жодного бажання", – відзначив глава ПЦУ.

      Православна церква України є автокефальною, у той час як Московський патріархат лише структура, що підпорядковується Росії. Тому, діалог щодо об'єднання церков в Єдину помісну треба вести саме з РПЦ, а не з її частиною в Україні.

      Водночас, Епіфаній розповів, що з патріархом Кирилом неможливо вести діалог, адже Росія та Україна перебувають у стані війни. Окрім того, РПЦ пішла на серйозний конфлікт з Вселенським патріархатом, поки не визнає Православну церкву України та влаштовує різні провокації в Україні через переходи парафій з УПЦ МП до ПЦУ.

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Ця кількість постійно збільшується, адже під її юрисдикцію переходять парафії храмів УПЦ МП. До новоствореної церкви вже приєдналися 412 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. 

      В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву. В Україні вона налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      blog_ava
      Гриценко назвав п'ять кандидатів у президенти, з якими домовляється про об'єднання
      сьогодні
      3721
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія УПЦ МП Православна церква України РПЦ Релігія Епіфаній
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      сьогодні , 13:00 Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      Альона Захарова 559
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сьогодні , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1477
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      2136
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сьогодні , 11:02 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 482
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сьогодні , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3233
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук