Это нереально, – Епифаний о переговорах с УПЦ МП по объединению в единую церковь

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что сейчас невозможно вести переговоры с главой Московского патриархата митрополитом Онуфрием по объединению церквей в единую поместную. Последний зависит от страны-агрессора и Русской православной церкви.

Епифаний в интервью "Украинской правде" рассказал, что последний раз пересекался с Онуфрием на государственных мероприятиях еще до Объединительного собора и создания ПЦУ. Поэтому прямого диалога в митрополитов не было.

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Я считаю, что вести с ним (Онуфрием – 24 канал) переговоры – нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российскому государству. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно,

– сказал Епифаний.

По его словам, все начинается "с низов". Поэтому, прихожане Московского патриархата должны определиться, в какой церкви они хотят быть и переходить ли в ПЦУ. Постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Ведь если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то также будут вынуждены принимать решение о переходе.

"Начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", – отметил глава ПЦУ.

Православная церковь Украины является автокефальной, в то время как Московский патриархат только структура, которая подчиняется России. Поэтому диалог об объединении церквей в единую поместную надо вести именно с РПЦ, а не с ее частью в Украине.

В то же время, Епифаний рассказал, что с патриархом Кириллом невозможно вести диалог, ведь Россия и Украина находятся в состоянии войны. Кроме того, РПЦ пошла на серьезный конфликт с Вселенским патриархатом, пока не признает Православную церковь Украины и устраивает различные провокации в Украине из-за переходов приходов с УПЦ МП в ПЦУ.

Как создавалась Православная церковь Украины?

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. Это количество постоянно увеличивается, ведь под ее юрисдикцию переходят приходы храмов УПЦ МП. К новообразоанной церкви уже присоединились 412 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.



В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь. В Украине она насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ