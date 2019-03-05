13:31
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Это нереально, – Епифаний о переговорах с УПЦ МП по объединению в единую церковь

      182 Читати новину українською
      ПЦУ не может договариваться с главой УПЦ МП Онуфрием
      ПЦУ не может договариваться с главой УПЦ МП Онуфрием / коллаж 24 канала

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что сейчас невозможно вести переговоры с главой Московского патриархата митрополитом Онуфрием по объединению церквей в единую поместную. Последний зависит от страны-агрессора и Русской православной церкви.

      Епифаний в интервью "Украинской правде" рассказал, что последний раз пересекался с Онуфрием на государственных мероприятиях еще до Объединительного собора и создания ПЦУ. Поэтому прямого диалога в митрополитов не было.

      Читайте также: В джинсах и с непокрытой головой: Епифаний стремится изменить церковные каноны

      Я считаю, что вести с ним (Онуфрием – 24 канал) переговоры – нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российскому государству. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно,
      – сказал Епифаний.

      По его словам, все начинается "с низов". Поэтому, прихожане Московского патриархата должны определиться, в какой церкви они хотят быть и переходить ли в ПЦУ. Постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Ведь если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то также будут вынуждены принимать решение о переходе.

      "Начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", – отметил глава ПЦУ.

      Православная церковь Украины является автокефальной, в то время как Московский патриархат только структура, которая подчиняется России. Поэтому диалог об объединении церквей в единую поместную надо вести именно с РПЦ, а не с ее частью в Украине.

      В то же время, Епифаний рассказал, что с патриархом Кириллом невозможно вести диалог, ведь Россия и Украина находятся в состоянии войны. Кроме того, РПЦ пошла на серьезный конфликт с Вселенским патриархатом, пока не признает Православную церковь Украины и устраивает различные провокации в Украине из-за переходов приходов с УПЦ МП в ПЦУ.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. Это количество постоянно увеличивается, ведь под ее юрисдикцию переходят приходы храмов УПЦ МП. К новообразоанной церкви уже присоединились 412 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

      В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь. В Украине она насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.


      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

      blog_ava
      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      1857
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия УПЦ МП Епифаний Религия Православная церковь Украины РПЦ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      сегодня , 13:03 Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      Альона Захарова 140
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сегодня , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1608
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      555
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сегодня , 11:00 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 223
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сегодня , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3281
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Второе Межигорье возвели в Тернопольской области
       12 октября 2015 , 20:22
      Пересекая границу с Беларусью, каждый играет в русскую рулетку, – эксперт
       17 ноября 2017 , 12:57
      Гимн от Ракицкого>гимн от итальянцев, или Нас возила сборная, выпавшая из топа:реакция соцсетей на матч Италия – Украина
       11 октября 2018 , 14:47
      Легенда Металлиста находился в шаге от перехода в Динамо – его остановил экс-капитан Шахтера
       25 ноября 2018 , 15:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук