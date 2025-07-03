Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час виступу.

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Україна все ще розраховує на допомогу США

Україна домовилася про різносторонню допомогу від європейських країн, але підтримка США залишається для наших військ пріоритетною.

Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати. Особливо, якщо ми говоримо про ракети для систем Patriot – це критично важливо,

– зазначив український президент.