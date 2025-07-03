Документ передбачає розширення виробництва дронів та їх постачання Україні за їх собівартістю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського та його допис в телеграмі.

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Україна уклала угоду зі Swift Beat

У присутності президента України Володимира Зеленського у Данії міністр оборони Рустем Умєров та CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство.

Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

Йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року. Перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони – усього цього буде значно більше,

– зазначив Володимир Зеленський.

Також планується розробка нових інноваційних рішень – це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Довідка: Swift Beat, LLC – американська компанія, що вже має значну присутність в Україні. Вона виготовляє автономні дрони зі штучним інтелектом і активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Україна уклала угоду зі Swift Beat, LLC: фото Офісу президента