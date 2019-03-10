Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с главой УГКЦ Святославом: о чем говорили

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и Глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретились. Священнослужители обсудили ряд вопросов, касающихся взаимоотношений обеих церквей.

Руководители обеих украинских церквей отметили необходимость в сотрудничестве и взаимопонимании, пишет пресс-служба ПЦУ. Встреча состоялась 7 марта.

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Взаимопонимание между ПЦУ и УГКЦ будет способствовать общественному согласию и единству украинского народа.

Благодаря усилиям наших предшественников было много сделано для того, чтобы залечить раны прошлого,

– считает глава ПЦУ.

Епифаний отметил, что неоднократно подчеркивал необходимость диалога между двумя церквями. ПЦУ намерена развивать отношения и сотрудничать во всех возможных сферах с Украинской Греко-Католической Церковью и Католической Церковью в целом.

"И в вероучительных, и в исторических вопросах каждая из сторон имеет собственный взгляд, у одних близкий, у других – противоположный. Ошибкой было бы как переоценивать такие разногласия, так и недооценивать их. Именно поэтому нужен дальнейший диалог – очевидно длительный, порой сложный и болезненный", – считает Эпифаний.

Также руководители Церквей приняли к сведению уведомление от Министерства культуры Украины, с 18 марта этого года Собор Святой Софии в Киеве будет закрыт на длительную реставрацию.

Отметим, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинении одной церкви другой речь не идет.

Блаженнейший Святослав назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины – историческим событием для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.