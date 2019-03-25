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      Филарет рассказал, что будет в случае желания Онуфрия присоединиться к ПЦУ

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      Как будет реагировать ПЦУ, если Онуфрий захочет присоединиться
      Как будет реагировать ПЦУ, если Онуфрий захочет присоединиться / Фото из открытых источников

      Если глава церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий согласится войти в Православную Церковь Украины, то Филарет будет расценивать это положительно. Вместе с тем, патриарх развенчал миф о желании РПЦ предоставить полную независимость украинской церкви.

      Филарет подчеркнул, что в случае такого желания Онуфрия "его примут, как брата", пишет "Главком".

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      Кроме того, Филарет опроверг слухи о том, что патриарх РПЦ Алексий рассматривал возможность предоставить украинской церкви полную независимость. Иерарх подчеркнул, что никто не хотел давать Украине ни автокефалии, ни самостоятельности, независимости в управлении.

      На Поместном соборе, который избирал патриарха московского и на котором избрали не меня предстоятелем, а патриарха Алексия, я поставил вопрос, чтобы права украинского экзархата Украинской православной церкви были расширены. Потому что Михаил Горбачев тогда поднимал вопрос о расширении прав республик,
      – рассказал Филарет.

      По словам Филарета, тогда Собор вынес постановление, что УПЦ предоставляется право самостоятельности и независимости в управлении, но в составе Московского патриархата. Именно ту грамоту привозил потом в Киев патриарх Алексий и в Софийском соборе после литургии вручил ее Филарету.

      "А когда Союз распался и Украина объявила себя независимым государством, тогда я на Соборе украинской церкви поднял вопрос о полной независимости. И мы на Соборе 1-3 ноября 1991 года приняли такое решение", – вспомнил он.

      Как отметил патриарх Филарет, нынешний предстоятель церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий также подписался под этим решением.

      Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

      Однако УПЦ МП активно препятствует переходу приходов в ПЦУ. По всей территории Украины священники Москвоского патриархата подпитывают конфилкты с местными жителями, случаются и откровенные провокации.

      как упц мп препятствует переходу храмов:
       
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      Кроме того, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, который обязывает УПЦ МП в течение трех месяцев, указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

      В Минкульте предупреждали, что если Украинская православная церковь Московского патриархата откажется выполнять закон о переименовании в Русскую православную церковь, то государство сделает это самостоятельно. Однако УПЦ МП не хочет менять название – подала в Окружной админсуд Киева иск к Министерству культуры.

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      Теги: Новости Украины УПЦ МП Религия Православная церковь Украины Филарет Новости политики
      Источник: 24 Канал
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