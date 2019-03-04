Прихожане ПЦУ и УПЦ МП подрались на Тернопольщине: видео

В селе Гнездичев Збаражского района Тернопольской области возле церкви между местными жителями уже второй раз произошла драка на религиозной почве. Все из-за несогласованности времени проведения богослужений. В результате драки один человек пострадал.

Еще в январе 70% жителей села Гнездичев проголосовали за переход в Православную церковь Украины. В полиции сообщали, что люди договорились о поочередном проведении служб в местном храме.

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В церкви Московского патриархата заявили, что сторонники ПЦУ, вопреки всем договоренностям, с помощью бойцов "Правого сектора" завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ МП. Руководил процессом и принимал участие в избиении верующих, по словам настоятеля церкви Московского патриархата, скандальный "клирик Киевского патриархата" Иван Лесик.

В ведомстве отметили, что после криков и потасовки, сторонники ПЦУ под крики "москалям здесь не быть" начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ МП.

По сообщению настоятеля, пока продолжались переговоры, в это время вход в церковь блокировали 15-20 бойцов "Правого сектора".

В свою очередь, "Правый сектор" у себя на Facebook-странице сообщает, что община села Гнездичное отстояла Православную церковь Украины.

Украинская община показала силу духа и отвагу, победив все противостояния и провокации пророссийской общины во главе с попом,

– говорится в сообщении.

В ведомстве указано, что одну из прихожанок избил сын "российского попа", поэтому женщина находится в больнице.

Пресс-служба УПЦ МП обнародовала видео перепалки между прихожанами. Однако, на видео не видно ни драки, ни криков о "москалях". На ролике сняты около десятка мужчин в камуфляже с повязками "Правого сектора" на рукавах, а также несколько правоохранителей. Мужчины с "Правого сектора" вытолкали из храма другого мужчину, а потом начали петь гимн Украины.

Смотрите видео драки между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ на Тернопольщине:

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.