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      Прихожани ПЦУ та УПЦ МП побилися на Тернопільщині: відео

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      Прихожани ПЦУ та УПЦ МП побилися на Тернопільщині: є постраждала
      Прихожани ПЦУ та УПЦ МП побилися на Тернопільщині: є постраждала / Скріншот з відео прес-служби УПЦ МП

      У селі Гніздичів Збаразького району Тернопільської області біля церкви між місцевими жителями уже вдруге сталася бійка на релігійному ґрунті. Все через неузгодженість часу проведення богослужінь. Унаслідок бійки одна людина постраждала.

      Ще у січні 70% жителів села Гніздичів проголосували за перехід до Православної церкви України. У поліції повідомляли, що люди домовилися про почергове проведення служб в місцевому храмі.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      У церкві Московського патріархату заявили, що прихильники ПЦУ, всупереч усім домовленостям, з допомогою бійців "Правого сектору" заволоділи храмом Преображенської релігійної громади УПЦ МП. Керував процесом та брав участь у побитті віруючих, за словами настоятеля церкви Московського патріархату, скандальний "клірик Київського патріархату" Іван Лесик.

      У відомстві зазначили, що після криків та шарпанини, прихильники ПЦУ під викрики "москалям тут не бути" почали бити та викидати з церкви на вулицю віруючих УПЦ МП.

      За повідомленням настоятеля, поки тривали перемовини, у цей час вхід до церкви блокували 15-20 бійців "Правого сектору".

      У свою чергу, "Правий сектор" у себе на Facebook-сторінці повідомляє, що громада села Гніздичне відстояла Православну церкву України.

      Українська громада показала незламність духу та відважність, перемігши усі протистояння та провокації проросійської громади на чолі з попом,
      – йдеться в повідомленні.

      У відомстві зазначено, що одну із прихожанок побив син "російського попа", тож жінка перебуває у лікарні.

      Прес-служба УПЦ МП оприлюднила відео перепалки між прихожанами. Однак, на відео не видно ні бійки, ні вигуків про "москалів". На ролику зафільмовані близько десятка чоловіків у камуфляжі з пов'язками "Правого сектора" на рукавах, а також кілька правоохоронців. Чоловіки з "Правого сектора" виштовхали з храму іншого чоловіка, а потім почали співати гімн України.

      Дивіться відео бійки між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ на Тернопільщині:

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Православна церква України УПЦ МП Новини України Тернопіль Релігія
      Джерело: 24 канал
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