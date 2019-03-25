Філарет розповів, що буде у разі бажання Онуфрія приєднатись до ПЦУ

Якщо очільник церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій погодиться увійти до Православної церкви України, то Філарет сприйме це позитивно. Разом з тим, патріарх розвінчав міф про бажання РПЦ надати повну незалежність українській церкві.

Філарет наголосив, що у разі такого бажання Онуфрія "його приймуть, як брата", пише "Главком".

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Окрім того, Філарет спростував чутки про те, що патріарх РПЦ Алексій розглядав можливість надати українській церкві повну незалежність. Ієрарх наголосив, що ніхто не хотів давати Україні ні автокефалії, ні самостійності, незалежності в управлінні.

На Помісному соборі, який обирав московського патріарха і на якому обрали не мене предстоятелем, а патріарха Алексія, я порушив питання, щоб права українського екзархату, Української православної церкви були розширені. Тому що Михайло Горбачов тоді порушував питання про розширення прав республік,

– розповів Філарет.

За словами Філарета, тоді Собор виніс постанову, що УПЦ надається право самостійності і незалежності в управлінні, але в складі Московського патріархату. Саме ту гамоту привозив потім до Києва патріарх Алексій і в Софійському соборі після літургії вручив її Філарету.

"А коли Союз розпався і Україна оголосила себе незалежною державою, тоді я на Соборі української церкви порушив питання про повну незалежність. І ми на Соборі 1-3 листопада 1991 року ухвалили таке рішення", – пригадав він.

Як зауважив патріарх Філарет, нинішній предстоятель церкви Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій також підписався під цим рішенням.

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

Однак УПЦ МП активно перешкоджає переходу парафій до ПЦУ. По всій території України священики Москвоського патріархату підживлюють конфілкти із місцевими жителями, трапляються і відверті провокації.

Окрім того, 20 грудня 2018 року Верховна Рада схвалила відповідний закон, який зобов'язує УПЦ МП протягом трьох місяців вказати у її назві приналежність до РПЦ . Згодом цей закон підписали спікер Андрій Парубій та президент Петро Порошенко.



У Мінкульті попереджували, що якщо Українська православна церква Московського патріархату відмовиться виконувати закон про перейменування в Російську православну церкву, то держава зробить це самостійно. Однак УПЦ МП не хоче змінювати назву – подала до Окружного адмінсуду Києва позов до Міністерства культури.