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      Священики УПЦ МП із невідомими блокували церкву на Рівненщині: відео

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      Десятеро священиків УПЦ МП заблокували вхід до церкви на Рівненщині
      Десятеро священиків УПЦ МП заблокували вхід до церкви на Рівненщині / Фото з відкритих джерел

      Свято-Миколаївська громада села Сестрятин прийняла рішення про перехід із Московського патріархату до Православної Церкви України ще в лютому. Священики УПЦ МП не можуть заспокоїтись досі – а на підмогу собі завозять у село невідомих.

      Група осіб разом зі священиками заблокувала двері сільського храму, повідомляють місцеві ЗМІ.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      Нові перешкоди представники УПЦ МП організували місцевим вірянам 10 березня. До священиків приєдналися близько двох десятків невідомих людей.

      Видання зазначають, що невідомих осіб в селі збільшується. Правоохоронці спостерігають за ситуацією, але поки не втручаються. Біля сходів, що ведуть до церкви, виникли провокації та штовханина.

      Напередодні новостворена громада ПЦУ зайшла до храму, де відбувся молебень українською мовою.

      Згодом храм зачинили, але не всі парафіяни пішли додому. Частина з них залишились чергувати біля церкви, оскільки підозрювали – провокації будуть. 

      Як створювалась Православна церква України?
      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      ЯК УПЦ МП НАМАГАЄТЬСЯ ПЕРЕШКОДЖАТИ ПЕРЕХОДУ ВІРЯН ДО ПЦУ
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      Теги: LifeStyle Новини політики Новини України Food and Drinks Православна церква України УПЦ МП Релігія Рівне
      Джерело: 24 Канал
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