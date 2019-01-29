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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Вони показали своє справжнє обличчя": священики УПЦ МП їздять до парафій з тітушками

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      Московські священики ніяк не можуть змиритися зі створенням нової Православної церви України і всіма правдами-неправдами намагаються завадити переходам парафій. На допомогу беруть зі собою тітушок і на зборах громад запевняють: мовляв, ми з росіянами – один братній народ.

      Конфлікти та провокації на Вінниччині

      Вороновиця. Пройдисвітом московські священики називають секретаря Вінницької єпархії Православної церкви України Владислава Демченка. Декілька днів тому він приїхав на збори громади села Вороновиця, де віряни вирішили врешті покинути лави Московського патріархату.

      Як РПЦ заважає переходу парафій до Православної церкви України – розповів митрополит Епіфаній

      Але тамтешнім отцям до волі народу – байдуже. Вони намагалися силою зірвати збори: спершу гуртом накинулися на Демченка, а потім взагалі почали рвати бюлетені для реєстрації учасників зборів.

      Вроновиця

      Зі священиками була група підтримки – молоді чоловіки, які мовчки спостерігали за тим, що відбувається. А також священик, що начебто приїхав з Америки. Саме він говорив про "братні народи" та нібито громадянську війну на Донбасі. 

      "Ви запроданці": дивіться відео, що відбувалося у церкві села Вороновиця:

      Збори громади таки зірвали.

      А ось відео з емоційною розмовою священиків:

      Писарівка. Тут московські священики діяли за такою ж схемою. Місцевий батюшка прийшов на збори з підтримкою: взяв із собою близько 60 тітушок. Дійшло аж до бійки – від "вірян" спортивної зовнішності дісталося й сільському голові Дмитрові Науменку.

      Люди були, які приїхали, були радикально налаштовані. Почали розказувати, що мені робити й куди йти. Я почав з ними дискутувати. Люди, які вірують у Бога, так себе не поводять. Вони показали своє справжнє обличчя на всю Україну,
      – розповів Науменко.

      Дивіться відео про бійку в селі Писарівка:

      Лукашівка. Сюди також привезли "заїжджих" парафіян. Під час голосування про приєднання до української церкви представники Московського патріархату знову зірвали слухання. До того ж, запропонували висловили недовіру лічильній комісії. І свого таки домоглись – виборчий процес зірвали. Обидві сторони вже заявили, що просто так церкву та майно в ній віддавати не збираються.

      Лукашівка
      Голосують "проти" приєднання до ПЦУ – "заїжджі" парафіяни

      Як уникнути маніпуляцій з боку РПЦ

      Маніпуляції очікувані, кажуть експерти, і до них треба бути готовими.

      По-перше, вони (представники російської церкви – 24 канал) втрачають своїх прихильників. По-друге, Московський патріархат втрачає дуже суттєвий канал впливу на вірян і нав'язування їм ідеологем "руського міра",
      – зазначив релігієзнавець Олександр Саган.

      Допоможе уникнути таких маніпуляцій з боку московських священиків законопроект про перехід релігійних громад. Він уже прийнятий Радою, а 28 січня його підписав президент. Згідно з цим законом, змінити конфесію може громада, дві третини якої на зборах підтримали таке рішення. 

      Як формувалася Православна церква України? 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату церковники заслухали звіт екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні. За результатами їхнього звіту Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. 

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. 

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Вінниця Релігія УПЦ МП Православна церква України Російська пропаганда Україна – Росія РПЦ
      Джерело: 24 канал
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